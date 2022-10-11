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HERAEUS CORPORATION BASED IN HANAU GERMANYNorth America LLC
NOTE: HERAEUS USED SLAVE LABOR IN WW II. PFIZER BIONTECH USES THEIR MATERIAL. PFIZER BIONTECH POISON JAB INVENTED BY GERMAN, TURKISH, MUSLIM UGUR SAHIN.
Research and product development in Chandler, Arizona
301 N Roosevelt Ave, Chandler, AZ 85226
Closed ⋅ Opens 7AM
(480) 550-3960
THIS COMPANY MAKES GRAPHENE OXIDE INK AND NANOTUBES USED IN THE POISON JABS CAUSING BLOOD CLOTS & GROWING SYNTHETIC BIOLOGICAL CIRCUITS(CYBORGS TRANSHUMANS)VIA 5G AI MICROWAVE TRANSMITTED INSTRUCTIONS.
A DELIVERY TRUCK WAS THERE FROM DENVER(PFIZER VAX RESEARCH CENTER). TRUCK COMPANY IS TURKISH NAME KARDIL.
DOT# 2840706
KARDIL TRUCKING INC
9123 E MISSISSIPPI AVE APT 01 204 DENVER, CO 80247
(248) 497-9968
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