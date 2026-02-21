Сны. Должен произойти Ядерный Обмен, города Москва и Нью-Йорк - цели для применения Ядерного Оружия

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Во сне 27 июля 2024 г. я говорила с кем-то о том, что должен произойти/будет "обмен" ядерными ударами и 2 города - Москва и Нью-Йорк - являются целями для применения ядерного оружия с противоположных сторон.
In a dream (I had on July 27th 2024) I was discussing with someone that it’s going to occur a Nuclear Exchange and that Moscow and New York are target cities for nuclear attack.
Moscow and New York are among 7 Mountains that Mystery Babylon sits upon (Rev 17:9) as Leeland Jones shows in his videos and notes:
https://youtu.be/RMpp3CDAdJM?t=1133
https://youtu.be/OBCoMViHCPI?t=2479
Из видео Лиланда Джонса: Москва и Нью-Йорк - это 2 из 7 Гор на которых сидит Вавилонская Блудница (Откр 17:9)
https://youtu.be/iUr2nLk9gws?t=1188
https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=3222
Друзья, молитесь Господу Иисусу Христу - оставаться ли вам где вы сейчас или переезжать.
Откровение 18:4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам её; 5 ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её. 6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своём: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» 8 За то в один день придут на неё казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её.
Иеремия 51:6 Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздаёт ему воздаяние. 7 Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из неё вино и безумствовали.
