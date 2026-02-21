BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Сны. Должен произойти Ядерный Обмен, города Москва и Нью-Йорк - цели для применения Ядерного Оружия
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
Follow
17 views • 23 hours ago

Во сне 27 июля 2024 г. я говорила с кем-то о том, что должен произойти/будет "обмен" ядерными ударами и 2 города - Москва и Нью-Йорк - являются целями для применения ядерного оружия с противоположных сторон.

In a dream (I had on July 27th 2024) I was discussing with someone that it’s going to occur a Nuclear Exchange and that Moscow and New York are target cities for nuclear attack.


Moscow and New York are among 7 Mountains that Mystery Babylon sits upon (Rev 17:9) as Leeland Jones shows in his videos and notes:

https://youtu.be/RMpp3CDAdJM?t=1133

https://youtu.be/OBCoMViHCPI?t=2479

https://vimeo.com/687161469


Из видео Лиланда Джонса: Москва и Нью-Йорк - это 2 из 7 Гор на которых сидит Вавилонская Блудница (Откр 17:9)

https://youtu.be/iUr2nLk9gws?t=1188

https://youtu.be/2AjuLknFDTM?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=3222


Друзья, молитесь Господу Иисусу Христу - оставаться ли вам где вы сейчас или переезжать.


Откровение 18:4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам её; 5 ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её. 6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам её; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 7 Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своём: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» 8 За то в один день придут на неё казни, смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнём, потому что силён Господь Бог, судящий её.


Иеремия 51:6 Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздаёт ему воздаяние. 7 Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из неё вино и безумствовали.


Мой канал в Телеграме Неба Луч https://t.me/luchneba

Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

https://rutube.ru/channel/28576428/

https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://vk.com/id662033992

https://ok.ru/profile/568928007923

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/

