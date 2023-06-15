scabelum.com

Luis de Miguel entrevista a a José Miguel Alvarado, Preside la Asociación Plataforma Elecciones Transparente, que lucha contra el fraude electoral, es también conocido como el youtuber "Apellido Obligatorio", artista multidisciplinar que canta, dibuja y hace teatro.

Otra entrevista a Carmela Simple sobre su libro "Acabo de escribir mi primer libro «Re-conexión, un bálsamo para tu alma» y, tras repasar su gestación, veo que él se ha escrito a sí mismo, yo sólo he sido la mano y la mente a través de la cual las historias han nacido. En estos momentos tan importantes para la humanidad, hablar de este libro es la excusa perfecta, para tratar esos temas que le hacen vibrar a nuestras almas."(17 de mayo 2023)

