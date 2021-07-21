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Pass vaccinal : NE CEDEZ PAS À L'INTIMIDATION - le droit du travail est de notre côté
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50 views • July 21, 2021
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Commentaire Silvano :
Je vous relate depuis longtemps (en tant que Patron d'Entreprises) que ce qu'ils font, demande des modifications substanciels du Code du Travail. Je vous avais même cité l'excellent film "Philadelphia". Cette directrice financière et RH vous explique. Ne cédez pas, et faites mettre TOUT par écrit. On fera une lutte devant les tribunaux judiciaires qu'ils n'auront jamais vu !
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Commentaire Silvano :
Je vous relate depuis longtemps (en tant que Patron d'Entreprises) que ce qu'ils font, demande des modifications substanciels du Code du Travail. Je vous avais même cité l'excellent film "Philadelphia". Cette directrice financière et RH vous explique. Ne cédez pas, et faites mettre TOUT par écrit. On fera une lutte devant les tribunaux judiciaires qu'ils n'auront jamais vu !
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