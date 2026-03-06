© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
TAKE A SIP OF LOVE
BY JESUS AND HERMES
ENCANTO-TRACK 9
SO MUCH FOR CALVARY....SO MUCH FOR THEORIES
SO MUCH FOR ALL THOSE WHO THOUGHT MY LOVE
HAD EVER FLOWN AWAY
SO MUCH FOR CATS WHO LICK....DARK AS THE BLACK NIGHT
ANGEL MORONI SOUNDS THE TRUMPET OF LOVE'S DEATH DELIGHT
SO MUCH FOR CHURCHES...SO MUCH FOR THITHING
SO MUCH FOR CATS WHO LICK....DARK AS THE BLACK OF NIGHT
POOR SOULS WHO PLAY THE ROLE OF LOST AS A LAMB
YAWL'S WAY IS SURELY LOST TO LOVE
ME...YOU...THERE IS NO OTHER WAY
ME...YOU...IN LOVE OUR HEARTS ENTWINE
WITH A SIP OF LOVE WE FLY AWAY
OUT OF THE CITIES WHERE DEMONS TIE YOU AND GAG YOU
AND SUCK ALL THE LOVE YOU WERE MEANT TO SHARE
NOW I'VE COME TO SET YOU FREE
SO GO....SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD
NOTHING ELSE WILL WORK
TAKE A SIP OF LOVE
CHORUS
ME....YOU....ENTWINED
ME....YOU....HEARTS WIND
ME....YOU....ENTWINED
ME....YOU....HEARTS WIND
GO...SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD
NOTHING ELSE WILL WORK
TAKE A SIP OF LOVE
FLUTE
ME...YOU...ENTWINED
ME...YOU...HEARTS WIND
ME AND YOU....THERE IS NO OTHER WAY
ME AND YOU....IN LOVE OUR HEARTS ENTWINE
GO....SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD
NOTHING ELSE WILL WORK
TAKE A SIP OF LOVE