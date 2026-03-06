BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
TAKE A SIP OF LOVE
HERMES THOTH 2
5 views • 3 days ago

TAKE A SIP OF LOVE

BY JESUS AND HERMES

ENCANTO-TRACK 9


SO MUCH FOR CALVARY....SO MUCH FOR THEORIES

SO MUCH FOR ALL THOSE WHO THOUGHT MY LOVE

          HAD EVER FLOWN AWAY

SO MUCH FOR CATS WHO LICK....DARK AS THE BLACK NIGHT

ANGEL MORONI SOUNDS THE TRUMPET OF LOVE'S DEATH DELIGHT


SO MUCH FOR CHURCHES...SO MUCH FOR THITHING

SO MUCH FOR CATS WHO LICK....DARK AS THE BLACK OF NIGHT

POOR SOULS WHO PLAY THE ROLE OF LOST AS A LAMB

YAWL'S WAY IS SURELY LOST TO LOVE


ME...YOU...THERE IS NO OTHER WAY

ME...YOU...IN LOVE OUR HEARTS ENTWINE

WITH A SIP OF LOVE WE FLY AWAY

OUT OF THE CITIES WHERE DEMONS TIE YOU AND GAG YOU

AND SUCK ALL THE LOVE YOU WERE MEANT TO SHARE

NOW I'VE COME TO SET YOU FREE


SO GO....SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD

NOTHING ELSE WILL WORK

TAKE A SIP OF LOVE


CHORUS


ME....YOU....ENTWINED

ME....YOU....HEARTS WIND

ME....YOU....ENTWINED

ME....YOU....HEARTS WIND


GO...SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD

NOTHING ELSE WILL WORK

TAKE A SIP OF LOVE


FLUTE


ME...YOU...ENTWINED

ME...YOU...HEARTS WIND

ME AND YOU....THERE IS NO OTHER WAY

ME AND YOU....IN LOVE OUR HEARTS ENTWINE


GO....SPREAD YOUR WINGS AND FLY AWAY LIKE A BIRD

NOTHING ELSE WILL WORK

TAKE A SIP OF LOVE

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
