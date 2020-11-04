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Monument z Georgii i redukcja populacji.
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1569 views • November 04, 2020
Monument wybudowany w 1980 roku w amerykańskim stanie Georgia za fundusze człowieka posługującego się pseudonimem R.C. Christian [prawdopodobnie RC oznacza zakon Rose-Croix], który zawiera inskrypcje nakazujące m.in. depopulacje ziemi uzyskał obecnie aktualizację w postaci dodatkowego bloku opatrzonego bieżącą datą. "Utrzymuj ludzkość poniżej 500.000.000 w wiecznej równowadze z naturą." można przeczytać na jednej z inskrypcji co sugeruje, iż osoby sponsorujące tą budowlę mają w swych planach masową depopulację świata aby zrealizować swój cel. Czy dodanie do tego nowego bloku z napisem "2014" oznacza początek wdrażania takiego planu, szeroko opisanego przez głównego doradcę Obamy, Johna P. Holdrena, Księcia Edynburga, Filipa czy szefa Sun Microsystems Billa Joya?
Monument zawiera następujące dziesięć wskazówek dla nowego wieku rozumu:
1. Utrzymuj ludzkość poniżej 500000000 w wiecznej równowadze z naturą.
2. Kieruj mądrze reprodukcją- poprawiając kondycję i różnorodność.
3. Połącz ludzkość nowym żywym językiem.
4. Kieruj pasją-wiarą-tradycją- i wszystkimi rzeczami powściągliwym rozumem.
5. Chroń ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami.
6. Niech wszystkie narody sądzą się wewnętrznie a zewnętrzne spory w sądzie światowym.
7. Unikaj drobnych przepisów i niepotrzebnych urzędników.
8. Balansuj prawa osobiste obowiązkami społecznymi.
9. Nagradzaj prawdę-piękno-miłość-poszukując harmonii w nieskończoności.
10. Nie bądź rakiem na ziemi- pozostaw miejsce dla natury, pozostaw miejsce dla natury.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/kultura/monument_z_georgii_i,p1062113802
Monument zawiera następujące dziesięć wskazówek dla nowego wieku rozumu:
1. Utrzymuj ludzkość poniżej 500000000 w wiecznej równowadze z naturą.
2. Kieruj mądrze reprodukcją- poprawiając kondycję i różnorodność.
3. Połącz ludzkość nowym żywym językiem.
4. Kieruj pasją-wiarą-tradycją- i wszystkimi rzeczami powściągliwym rozumem.
5. Chroń ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami.
6. Niech wszystkie narody sądzą się wewnętrznie a zewnętrzne spory w sądzie światowym.
7. Unikaj drobnych przepisów i niepotrzebnych urzędników.
8. Balansuj prawa osobiste obowiązkami społecznymi.
9. Nagradzaj prawdę-piękno-miłość-poszukując harmonii w nieskończoności.
10. Nie bądź rakiem na ziemi- pozostaw miejsce dla natury, pozostaw miejsce dla natury.
Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/kultura/monument_z_georgii_i,p1062113802
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