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Wappie Eldor valt De Jonge lastig
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359 views • June 28, 2021
Die gekkie Eldor, origineel is hij niet en vond de schaamteloze actie van drollendoos Karin-Maria waarschijnlijk heel stoer. Dus doet hij het nog een dunnetjes over.
En kijk hem eens gaan, eerst netjes iets vragen en dan de meest belachelijk poep naar het hoofd slingeren naar de heer Hugo de Jonge.
Wat een eng stumpertje is Eldor toch.
En kijk hem eens gaan, eerst netjes iets vragen en dan de meest belachelijk poep naar het hoofd slingeren naar de heer Hugo de Jonge.
Wat een eng stumpertje is Eldor toch.
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