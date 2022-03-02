A-L Bonnel : « La population du Dombass ciblée par son propre gouvernement »

Anne-Laure Bonnel, envoyée spéciale au Dombass



Les Journalistes sur les plateaux TV ont du mal à comprendre. Mais quand ils interrogent des journalistes SUR LE TERRAIN, ils découvrent que c'est le gouvernement UKRAINIEN qui BOMBARDE SON PEUPLE !!! Et le monde soutient ce gouvernement !



Anne-Laure Bonnel :



« La population du Donbass a été ciblée par son propre gouvernement. »



«Il y a des blessés et des morts que je filme quotidiennement pour garder ça en témoignage», a témoigné ce matin sur CNews, Anne-Laure Bonnel, avant sa confrontation avec BHL.



«La population du Donbass a été ciblée par son propre gouvernement, la population russophone a été bombardée par Kiev», depuis 2014, a-t-elle corrigé, visiblement éprouvée.



Et de rappeler que depuis 8 ans, le quotidien des habitants, c’est de descendre à la cave.



De fait, les milices nationalistes et néonazies (bataillon Azov, Pravyi Sektor) ont accédé au pouvoir en 2014 en même temps que le coup d’Etat occidental contre le président Viktor Ianoukovytch (démocratiquement élu).



Ces milices puisent dans le folklore nazi local, célébrant un héros, Stepan Bandera, qui s’est rangé par antisoviétisme avec l’armée hitlérienne.



Antisémites et racistes antirusses, ils ont (avaient) un projet de nettoyage ethnique du Donbass.