Jak je důležitý náš imunitní systém v boji s rakovinou?

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Jako třeba základní otázka :
Jak je důležitý náš imunitní systém? A jeho vliv na správné fungování našeho těla?
Správně fungující imunitní systém je základem našeho pevného zdraví.
Proto jej ničím neomezujme ani neblokujme.
Pak bude naše tělo zdravé jako rybička a my se budeme cítit skvěle.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak (třeba i) následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®