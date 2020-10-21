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VİRÜS SALGINI olacağına YILLARCA nasıl İNANDIRILDIK !?
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111 views • October 21, 2020
Hayat şans eseri ya da kazara oluşmadığı gibi, kimse de şans eseri ya da kaza denebilecek şekilde hastalanmaz.
Filmler, bilgisayar oyunları ve dizilerle, zihnimiz yıllardır öldürücü bir virüs salgınına inanmaya zorlandı. Önümüze devamlı aynı korku dolu senaryoyu getirdiler ve zihinlerimizi bir salgının geleceğine inandırdılar.
Önce olabilir ihtimaline inandırıyorlar. Sonra bu inancı kuvvetlendirmek için bir çok film, dizi, oyun veya benzeri görseller hazırlıyorlar ve seyirci nihayet böyle bir olasılığa ikna olduğunda, bir salgın varmış gibi yapıp, insanları istedikleri gibi kullanmaya çalışıyorlar.
Özellikle 2011 yapımı Salgın (Contagion) filmine dikkat!
Filmin konusu, Çin'deki bir yarasadan insana geçen Korona virüsü dünyaya yayılıyor!!!
Hatırlayın, 2010 yılında Rockefeller vakfı, virüs salgınıyla dünyayı nasıl kontrol edileceğini anlatan belgeyi yayınladı. (https://www.coronagercegi.com/post/rockefeller)
1 sene sonra da bu filmi yaptırdılar!
Yoksa siz senaristlerin kahin olduklarını mı zannediyordunuz?
Gözlerimizi açalım, uyanık olalım.
AHMET ÇINAR
***
Kaynak:
They've known about this for years - End Times Productions youtube channel
https://www.youtube.com/watch?v=KXrHWEzt25c
Virüs salgını olacağına YILLARCA nasıl İNANDIRILDIK? * TÜRKÇE ALTYAZILI* - Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı
https://youtu.be/uz6PvtsoYIY
Filmler, bilgisayar oyunları ve dizilerle, zihnimiz yıllardır öldürücü bir virüs salgınına inanmaya zorlandı. Önümüze devamlı aynı korku dolu senaryoyu getirdiler ve zihinlerimizi bir salgının geleceğine inandırdılar.
Önce olabilir ihtimaline inandırıyorlar. Sonra bu inancı kuvvetlendirmek için bir çok film, dizi, oyun veya benzeri görseller hazırlıyorlar ve seyirci nihayet böyle bir olasılığa ikna olduğunda, bir salgın varmış gibi yapıp, insanları istedikleri gibi kullanmaya çalışıyorlar.
Özellikle 2011 yapımı Salgın (Contagion) filmine dikkat!
Filmin konusu, Çin'deki bir yarasadan insana geçen Korona virüsü dünyaya yayılıyor!!!
Hatırlayın, 2010 yılında Rockefeller vakfı, virüs salgınıyla dünyayı nasıl kontrol edileceğini anlatan belgeyi yayınladı. (https://www.coronagercegi.com/post/rockefeller)
1 sene sonra da bu filmi yaptırdılar!
Yoksa siz senaristlerin kahin olduklarını mı zannediyordunuz?
Gözlerimizi açalım, uyanık olalım.
AHMET ÇINAR
***
Kaynak:
They've known about this for years - End Times Productions youtube channel
https://www.youtube.com/watch?v=KXrHWEzt25c
Virüs salgını olacağına YILLARCA nasıl İNANDIRILDIK? * TÜRKÇE ALTYAZILI* - Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı
https://youtu.be/uz6PvtsoYIY
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