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'COVID-19 A Second Opinion' round-table (ΤΜΗΜΑ 1 / 10)
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91 views • February 07, 2022
Πηγη: https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
Ακρόαση στρογγυλής τραπέζης του γερουσιαστή Ron Johnson με τους γιατρούς να εκφράζουν μια δεύτερη γνώμη για τη θεραπεία και την πρόληψη του Covid-19.
Μια ομάδα παγκοσμίου φήμης γιατρών και ιατρικών εμπειρογνωμόνων παρέχει μια διαφορετική οπτική για την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας, την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης για την έγκαιρη και νοσοκομειακή θεραπεία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων, τι πήγε σωστά, τι πήγε στραβά, τι πρέπει να γίνει τώρα και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα.
Συντονιστής Γερουσιαστής Ron Johnson (R-Wis.) και Ιατρικοί εμπειρογνώμονες και γιατροί
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τέσσερις Πυλώνες Αντιμετώπισης Πανδημίας
Dr. Peter McCullough
Πυλώνας 1: Περιορισμός της εξάπλωσης
Dr. Bret Weinstein
Dr. Jay Bhattacharya
Πυλώνας 2: Πρώιμη θεραπεία στο σπίτι
Dr. Ryan Cole
Dr. Harvey Risch
Dr. George Fareed
Dr. Pierre Kory
Dr. Richard Urso
Πυλώνας 3: Περίθαλψη στο Νοσοκομείο
Dr. Paul Marik
Dr. Aaron Kheriaty
Πυλώνας 4: Εμβόλια
Dr. Robert Malone
Dr. David Wiseman
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022
Ακρόαση στρογγυλής τραπέζης του γερουσιαστή Ron Johnson με τους γιατρούς να εκφράζουν μια δεύτερη γνώμη για τη θεραπεία και την πρόληψη του Covid-19.
Μια ομάδα παγκοσμίου φήμης γιατρών και ιατρικών εμπειρογνωμόνων παρέχει μια διαφορετική οπτική για την παγκόσμια αντιμετώπιση της πανδημίας, την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης για την έγκαιρη και νοσοκομειακή θεραπεία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων, τι πήγε σωστά, τι πήγε στραβά, τι πρέπει να γίνει τώρα και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα.
Συντονιστής Γερουσιαστής Ron Johnson (R-Wis.) και Ιατρικοί εμπειρογνώμονες και γιατροί
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τέσσερις Πυλώνες Αντιμετώπισης Πανδημίας
Dr. Peter McCullough
Πυλώνας 1: Περιορισμός της εξάπλωσης
Dr. Bret Weinstein
Dr. Jay Bhattacharya
Πυλώνας 2: Πρώιμη θεραπεία στο σπίτι
Dr. Ryan Cole
Dr. Harvey Risch
Dr. George Fareed
Dr. Pierre Kory
Dr. Richard Urso
Πυλώνας 3: Περίθαλψη στο Νοσοκομείο
Dr. Paul Marik
Dr. Aaron Kheriaty
Πυλώνας 4: Εμβόλια
Dr. Robert Malone
Dr. David Wiseman
Keywords
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