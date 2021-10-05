Wir sind Geistwesen wir Inkanieren. Geistheiler Sananda vs. Presse(Statist)

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In diesem Video-Ausschnitt nur kurz dargestellt wie Matrix-Statisten(Reptiloid) sich gegenüber echten Aktivisten aufdrängen und verhalten.
Zur Erklärung:
Was fällt alles in die Kategorie Statisten – Matrix-Statisten?
Matrix-Wächter - Dämonen - Kaltherzige Hybriden - Dunkle Geister - Mantissen - Reptiloiden - Dracos - Grays - Clone - Anunnakis - Archonten - Dunkle Wesen…
Selterner aber auch mal von: - Lichtwesen besetzt.