Wir sind Geistwesen wir Inkanieren. Geistheiler Sananda vs. Presse(Statist)

In diesem Video-Ausschnitt nur kurz dargestellt wie Matrix-Statisten(Reptiloid) sich gegenüber echten Aktivisten aufdrängen und verhalten. Zur Erklärung: Was fällt alles in die Kategorie Statisten – Matrix-Statisten?

Matrix-Wächter - Dämonen - Kaltherzige Hybriden - Dunkle Geister - Mantissen - Reptiloiden - Dracos - Grays - Clone - Anunnakis - Archonten - Dunkle Wesen…

Selterner aber auch mal von: - Lichtwesen besetzt.