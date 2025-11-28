Det blev ovanligt stormigt i studion hos ‪@GOTTSNACK‬ när journalisten och författaren Göran Rosenberg lämnade inspelningen mitt under ett samtal om 9/11, efter att Andreas Sidkvist – tidigare partiledare för MoD – lyfte ett antal välkända frågetecken kring den officiella versionen av attackerna. Reaktionen väcker en större och viktigare fråga: Varför är vissa ämnen fortfarande tabu att diskutera, mer än 20 år senare? Och vad säger det om samtalsklimatet i Sverige år 2025? En diskussion som spårade ur Poddvärden Fredrik Söderholm hade delat ett klipp ur Tucker Carlsons nya dokumentärserie om 9/11, vilket retat upp Rosenberg. I studion försökte Fredrik därför reda ut vad som ligger bakom att så många människor – inklusive ingenjörer, forskare och anhöriga – efterfrågar en ny och oberoende utredning av vad som egentligen hände den 11 september 2001. För att få en kunnig röst i frågan bjöds Andreas Sidkvist in. Han presenterade ett antal av de mest omdiskuterade punkterna: Building 7 kollapsade i nära fritt fall – trots att det inte träffades av något flygplan. University of Alaska Fairbankss tekniska studie från 2019 avfärdar NIST:s officiella förklaring. Stora delar av stålkonstruktionerna forslades bort innan fullständig analys hann göras. Oidentifierade aktörer tjänade enorma summor på put options dagarna innan attackerna. Kaparnas pass hittades intakta – trots att flygplanen och stålkonstruktionerna pulveriserades. Mellan 4 och 12 militärövningar pågick samma dag och störde kommunikationen. Pentagon saknar tydlig film på ett passagerarplan och vrakdelarna är omstridda. Poängerna är välkända i forskar-, ingenjörs- och anhöriggrupper som kräver öppenhet – men i studion blev det för mycket. ”Propagandalögner”, ”foliehattar” och ett avhopp i direktsändning Göran Rosenberg avfärdade samtliga frågetecken med kraftiga ordalag: ”Det här är fake”, ”propagandalögner”, ”galna teorier”. När Fredrik påpekade att Rosenberg inte bemötte argumenten sakligt utan bara etiketterade dem, brast situationen. Rosenberg tog av sig hörlurarna och lämnade studion i vredesmod. Reaktionen sade lika mycket om samtalsklimatet som om själva frågan. Det egentliga problemet – rätten att ställa frågor MoD tar inte ställning till exakt vad som hände den 11 september 2001. Men MoD tar stark ställning för rätten att ställa frågor utan att misstänkliggöras. Det borde vara självklart i en demokrati att vi kan diskutera: historiska händelser officiella utredningar staters propaganda maktmissbruk krigsorsaker och geopolitiska motiv Att dessa frågor idag väcker raseri i studior, sociala medier och offentlig debatt är ett demokratiproblem i sig. Varför väcker 9/11 fortfarande sådan rädsla? Kanske för att svaret riskerar att slå hål på invanda föreställningar. Kanske för att vissa narrativ är så laddade att de skyddas instinktivt. Kanske för att konsekvenserna av 9/11 formade hela 2000-talets politik: krigen i Afghanistan och Irak Patriot Act och massövervakning Guantanamo tortyrprogram hundratusentals döda civila Att diskutera 9/11 är inte ”foliehatt”. Det är att diskutera världspolitikens fundament. MoD: Vi står upp för öppenhet och kritiskt tänkande I studion försökte Fredrik Söderholm sammanfatta sin position: ”Jag vet inte vad som hände. Jag vill bara ha en oberoende utredning och kunna ställa frågor utan att bli kallad foliehatt.” Det är en position MoD delar. Demokratin kräver: öppenhet transparens kritiska frågor intellektuell integritet Och framför allt: att man kan prata om känsliga frågor utan att människor stormar ut ur rummet. Tiden då vissa ämnen var tabu måste vara över Att en erfaren journalist som Göran Rosenberg lämnar ett samtal för att han ogillar frågeställningarna är beklagligt. Det är inte farligt att människor vill förstå mer. Det är farligt när människor skräms till tystnad. MoD tror på ett samhälle där nyfikenhet inte pathologiseras, där frågor inte misstänkliggörs, och där fri debatt är en självklarhet. Vi välkomnar därför en bredare och öppnare diskussion om händelser som påverkat världspolitiken i över två decennier. Framför allt välkomnar vi att människor vågar tänka själva.