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Élections | Vote | Nous sommes sous occupation
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12 views • November 07, 2020
« Bonjour les ami(e)s, nous pourrions penser que ce sujet peut attendre, seulement là où ils anticipent nos moindres faits et gestes en objétisant notre colère, nos peurs, notre espoir et notre indignation, il me semble important d'en faire autant. Je ne souhaite pas leur laisser l'opportunité de manipuler la foule jusqu'aux prochaines élections, car si un nouveau pantin articulé de l'état profond est élu, nous ne pourrons plus rien faire. Presque 2 ans depuis le début du mouvement des gilets jaunes, qu'avons nous obtenu et qu'avons nous fait changer ? 2 ans ça passe vite et 2022 nous y serons plus vite qu'on ne pourrait le penser. Il est urgent que le plus grand nombre au delà des conscients, puisse comprendre en étant armé intellectuellement, les bases de la supercherie du vote programmant notre asservissement. Car tant qu'ils seront au pouvoir avec notre pouvoir, tout ira de mal en pire sans que nous n'y puissions rien.
Paix sur vous. Jeffrey Goines.»
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=zSgrSeRNEgw&;t=4s
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/ (en cours d’aménagement)
Et plus de 70 vidéos encore sur YouTube, que j’ai abandonné pour cause de censure abusive.
https://www.youtube.com/channel/UCTj5SYzLOd3sLGCNSIp9w6Q
Paix sur vous. Jeffrey Goines.»
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