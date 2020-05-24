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Five G Documentary 2019
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58 views • May 24, 2020
Er #5G farligt?
https://youtu.be/d28o9wYaGYU
https://youtu.be/d28o9wYaGYU
Bliver spændende at se hvordan Helsingørs kommunes borgere reagere når når de 'vågner op' når deres børn begynder at blive syge...
Præcist som det skete i Wuhan... første 5G by i Kina...
12 Mar 2020
https://www.altomdata.dk/helsingoer-er-den-foerste-danske-5g-pilotby/
Jan 9, 2020 Helsingør er testby for 5G
https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/stoerste-pilotprojekt-til-dato-helsingoer-er-testby-5g
11 dec 2019
https://www.helsingor.dk/erhverv/erhvervsnyt/2019/nye-muligheder-for-erhvervslivet-med-5g/
"Onsdag den 11. december 2019 tændte TDC NET – ved et arrangementet på Kulturværftet - for 5G-netværket i Helsingør, som dermed er den første by i Danmark med den nye dækning."
"Pilotprojektet i Helsingør er det største og mest omfattende i Danmark til dato. Vi inviterer borgere og virksomheder i byen til at teste mulighederne på fremtidens mobilnetværk, siger Andreas Pfisterer, som er administrerende direktør i TDC NET."
https://www.dknyt.dk/artikel/helsingoer-bliver-5g-testkommune
English:
2019 Documentary about 5G, the surveillance grid intended on tracking us all and radiating our bodies with toxic electromagnetic fields permeating our atmosphere.
https://youtu.be/d28o9wYaGYU
https://youtu.be/d28o9wYaGYU
Bliver spændende at se hvordan Helsingørs kommunes borgere reagere når når de 'vågner op' når deres børn begynder at blive syge...
Præcist som det skete i Wuhan... første 5G by i Kina...
12 Mar 2020
https://www.altomdata.dk/helsingoer-er-den-foerste-danske-5g-pilotby/
Jan 9, 2020 Helsingør er testby for 5G
https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/stoerste-pilotprojekt-til-dato-helsingoer-er-testby-5g
11 dec 2019
https://www.helsingor.dk/erhverv/erhvervsnyt/2019/nye-muligheder-for-erhvervslivet-med-5g/
"Onsdag den 11. december 2019 tændte TDC NET – ved et arrangementet på Kulturværftet - for 5G-netværket i Helsingør, som dermed er den første by i Danmark med den nye dækning."
"Pilotprojektet i Helsingør er det største og mest omfattende i Danmark til dato. Vi inviterer borgere og virksomheder i byen til at teste mulighederne på fremtidens mobilnetværk, siger Andreas Pfisterer, som er administrerende direktør i TDC NET."
https://www.dknyt.dk/artikel/helsingoer-bliver-5g-testkommune
English:
2019 Documentary about 5G, the surveillance grid intended on tracking us all and radiating our bodies with toxic electromagnetic fields permeating our atmosphere.
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