Five G Documentary 2019

Er #5G farligt?Bliver spændende at se hvordan Helsingørs kommunes borgere reagere når når de 'vågner op' når deres børn begynder at blive syge...Præcist som det skete i Wuhan... første 5G by i Kina...12 Mar 2020Jan 9, 2020 Helsingør er testby for 5G11 dec 2019"Onsdag den 11. december 2019 tændte TDC NET – ved et arrangementet på Kulturværftet - for 5G-netværket i Helsingør, som dermed er den første by i Danmark med den nye dækning.""Pilotprojektet i Helsingør er det største og mest omfattende i Danmark til dato. Vi inviterer borgere og virksomheder i byen til at teste mulighederne på fremtidens mobilnetværk, siger Andreas Pfisterer, som er administrerende direktør i TDC NET."English:2019 Documentary about 5G, the surveillance grid intended on tracking us all and radiating our bodies with toxic electromagnetic fields permeating our atmosphere.