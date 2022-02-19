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Geheimnis fremder Technologie im Inneren der rumänischen Bucegi Berge
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Wenn irgendeine Geschichte imstande ist, die Menschheit aus ihrer versklavten Vergangenheit zu befreien, dann ist es die des rätselhaft Übernatürlichen im Innern der Bucegi-Berge.
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Mithilfe moderner Techniken, mit denen Erdschichten abgescannt werden können, entdeckten die Amerikaner 2002 dort ungewöhnliche Hohlräume, wobei es einen Zugangs-Tunnel gibt, der etwa 60 m von der Erdoberfläche entfernt im Inneren des Bergs beginnt und durch einen künstlichen Energiewall versiegelt ist. Von der Halle führen drei uunvorstellbar lange Tunnel weg.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Mio. Menschen stehen friedlich auf gegen Diktatur❗️Schließt Euch an❗️
• Spazieren • Fahrzeug-Konvoi • Gegenseitig Helfen und Einladen •
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Wenn irgendeine Geschichte imstande ist, die Menschheit aus ihrer versklavten Vergangenheit zu befreien, dann ist es die des rätselhaft Übernatürlichen im Innern der Bucegi-Berge.
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Mithilfe moderner Techniken, mit denen Erdschichten abgescannt werden können, entdeckten die Amerikaner 2002 dort ungewöhnliche Hohlräume, wobei es einen Zugangs-Tunnel gibt, der etwa 60 m von der Erdoberfläche entfernt im Inneren des Bergs beginnt und durch einen künstlichen Energiewall versiegelt ist. Von der Halle führen drei uunvorstellbar lange Tunnel weg.
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