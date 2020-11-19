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Δεν μας λένε να μην πάμε Εκκλησία αλλά ... κλείδωσαν τις Εκκλησίες!
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61 views • November 19, 2020
- Το Lockdown αρχικά θα παραταθεί έως την 7η Δεκεμβρίου προκειμένου να αποκλειστεί ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια θα παραταθεί σταδιακά έως την 25η Δεκεμβρίου.
- Ιερομόναχος αποδέχεται τον νέο εγκλεισμό του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα τον αποκλεισμό των Ορθοδόξων πιστών από την Θεία Λατρεία λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Κυβέρνηση.
- Αυτή η "Θεολογία" είναι μια παραδοξολογία η οποία αγγίζει - αν δεν υπερβαίνει - τον Προτεσταντισμό.
Ο π. Βασίλειος, προφανώς αναφέρεται στον Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Αγγελόγλου.
Απόσπασμα από κείμενο του εν λόγω κληρικού:
“.... Δυστυχώς, στις ημέρες μας ακούγονται αδιάκριτοι λόγοι από χιλιάδες απλούς χριστιανούς που έχουν γίνει οι «αλάνθαστοι κριτές» των πάντων (σαν να είναι «μέγιστοι φωστήρες» και «διδάσκαλοι θεολόγοι της οικουμένης»), αλλά και από μοναχούς, Γεροντάδες, Ιερείς και δυστυχώς και από ορισμένους Αρχιερείς που πλέον επικίνδυνα Μορφο-ποιούν
[ είναι προφανές ότι εννοεί τον Μητρ. Μόρφου κ. Νεόφυτο ] πλανεμένες συνειδήσεις με το πρόσχημα ενός αδιάκριτου ζηλωτισμού ου κατ’ επίγνωσιν....”
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ: https://vasilinos.wordpress.com/2020/...
Απόσπασμα ομιλίας του π. Βασιλείου Βολουδάκη, Θεολόγου & Φιλολόγου, η οποία μεταδόθηκε στο διαδικτυακό ακροατήριο της "Υπακοής" την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 με θέμα: Η ... ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΗ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ”.
Πηγή Video: “Εκδόσεις Υπακοή”
- Ιερομόναχος αποδέχεται τον νέο εγκλεισμό του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα τον αποκλεισμό των Ορθοδόξων πιστών από την Θεία Λατρεία λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Κυβέρνηση.
- Αυτή η "Θεολογία" είναι μια παραδοξολογία η οποία αγγίζει - αν δεν υπερβαίνει - τον Προτεσταντισμό.
Ο π. Βασίλειος, προφανώς αναφέρεται στον Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλο Αγγελόγλου.
Απόσπασμα από κείμενο του εν λόγω κληρικού:
“.... Δυστυχώς, στις ημέρες μας ακούγονται αδιάκριτοι λόγοι από χιλιάδες απλούς χριστιανούς που έχουν γίνει οι «αλάνθαστοι κριτές» των πάντων (σαν να είναι «μέγιστοι φωστήρες» και «διδάσκαλοι θεολόγοι της οικουμένης»), αλλά και από μοναχούς, Γεροντάδες, Ιερείς και δυστυχώς και από ορισμένους Αρχιερείς που πλέον επικίνδυνα Μορφο-ποιούν
[ είναι προφανές ότι εννοεί τον Μητρ. Μόρφου κ. Νεόφυτο ] πλανεμένες συνειδήσεις με το πρόσχημα ενός αδιάκριτου ζηλωτισμού ου κατ’ επίγνωσιν....”
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ: https://vasilinos.wordpress.com/2020/...
Απόσπασμα ομιλίας του π. Βασιλείου Βολουδάκη, Θεολόγου & Φιλολόγου, η οποία μεταδόθηκε στο διαδικτυακό ακροατήριο της "Υπακοής" την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 με θέμα: Η ... ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΗ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ”.
Πηγή Video: “Εκδόσεις Υπακοή”
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