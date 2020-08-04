EXPLOSIÓN EN BEIRUT (Líbano)

Al menos diez personas han muerto y centenares han resultado heridas después de un gran explosión en Beirut, la capital del Líbano, este martes. Las primeras informaciones han llegado a través de las redes sociales, donde los ciudadanos han subido vídeos que mostraban el momento en el que ha tenido lugar el terrible suceso. Después de producirse, una gran masa de humo ha cubierto la ciudad, en ese momento ya golpeada por la fuerza de la onda expansiva, que ha provocado daños que por ahora son incalculables, pero que causan pavor por su previsible magnitud.

Pasadas las primeras alarmas, se ha sabido que la explosión se ha producido en una zona de almacenes del puerto de Beirut, en concreto en una zona donde se guardan materiales altamente explosivos que habían sido incautados, como ha señalado el ministro del Interior del Líbano. Según medios del país, habrían estallado toneladas de nitrato.