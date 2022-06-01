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OHH... NO..! YES..! CONDOMS CONTAIN REDUCED GRAPHENE OXIDE (QUINTA COLUMNA) [FRENCH SUBS.]
Alex Hammer
Alex Hammer
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339 views • June 01, 2022
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(world orders review)
================
(WOR) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(email) worldordersreview [at] protonmail [dot] com
================
> Ohh... NO ! YES ! CONDOMS Contain Reduced GRAPHENE Oxide (Quinta Columna) [FRA Subs]
https://www.bitchute.com/video/FE7iyPzu6o0A/ [SHARE]
------------------------->
>> 'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?
(La Quinta Columna 22.06.17) Inhaix 12.000 UI (120mg)/0.8 ml Enoxaparina]
https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/ [SHARE]
------------------------->
>>> HEPARINE [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE IN CLEXANE 6000 HEPARIN'
(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/
------------------------->
>>>> More GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES Found In Multiple COV-ID + CALENDAR 'Vaccines'
(La Quinta Columna 22.05.10) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/
-------------------------->
>>>>> CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/
================
(source1) https://www.laquintacolumna.net/
(source2) PCS (from PCS) https://www.bitchute.com/video/00oUiwUVKlFs/
================
BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)
[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]
(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/

GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/

EVIDENCE of NON-BIOLOGIC (Placebo?) BATCHES (How Bad is My Batch!)
https://www.bitchute.com/video/cF5B7bJ4qpFn/

Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
VAX NANOTECH - GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/

(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]
(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/

SEVERANCE PACKAGE #That Will Be Your GR6AT R6S6T
(tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/48ZDqyQycB6Y/

GRAPHENE (like) CRYSTALS In DENTISTRY LOCAL ANESTHETIC
(Argentina) https://www.bitchute.com/video/9aUDYp6Bw7iv/

ARGENTINA, GRAPHENE and the COV-ID 'VIRUS' / 'VAX' DECEPTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/kt93nZANbbGE/

ID of MICROTECH in COV-ID VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/

ARGENTINA COVID 'VAX' Research [ANALYSIS & REPORT]
(La QuintaColumna) https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/

GRAPHENE & MICRO-TECH 'Confirmed' [ARGENTINA]
Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca; Sputnik VAX
https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/

ARGENTINE GOV Agency ADMITS 'COVID INJECTS CONTAIN GRAPHENE Oxide'
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/3GLw5c1Q97Di/
(Argentine Prosecutor) GO VACCINES 'They're Killing Us' (It's Official !)
https://www.bitchute.com/video/Szjfwn1EWCsO/

Medical Schools... 'will have to 'rethink everything' from now on...'
(Dr. Martín Monteverde) https://www.bitchute.com/video/fEgSwqg8ylIB/
SARS-CoV-2 [fake], PCR [fraud], rGO VAXXINES [platform]
https://www.bitchute.com/video/qXfRW0JOS0Vx/
================
GRAPHENE https://docdro.id/7DAXqet:

MICRO-STRUCTURES
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf

DNA NANOTECH CRYSTALS
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf
================
Covid GRAPHENE Q DOTS (El Mundo Desconocido)
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM
https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

INTRA-BODY NANO-NETWORK (C0r0na 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECH & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'
https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GO in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX
https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

"NEUROMODULATION" & Rafael Yuste (La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/doXeTd8evFLT/

(2-2) LA QUINTA & DR CAMPRA https://www.bitchute.com/video/E4AHd9GY4P4T/
================
(WOR) HOUSEKEEPING NOTE: SORRY, COMMENTS CONTINUE CLOSED 'TEMPORARILY',
DUE TO SYSTEM 'MAL-FUNCTION'. THANK YOU FOR ALL YOUR SUPPORT.
================

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tangentopolis (world orders review)
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