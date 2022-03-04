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Joh. W. Matutis - Sei nicht verunsichert - 4. März 2022
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0 view • March 04, 2022
Was ist dein Leben gewesen, was hast du daraus gemacht? Du kannst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, aber du kannst ab heute dein Leben umkrempeln.
Stichworte: selbst seinen Nachruf schreiben – das Leiden am ungelebten Leben – den Zweck des Lebens erfüllen – … dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen – Reue auf dem Totenbett – „ich wünschte, ich hätte …“ – wenn der Film deines Lebens abläuft – sei nicht allzu gerecht – glücklich leben, glücklich sterben – Gottes Frieden in deinem Leben haben - wie du den richtigen Weg findest und lebst, statt gelebt zu werden
Predigt herunterladen:
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Video https://video-predigten.de/2022/220304-Sei-nicht-verunsichert.mp4
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Stichworte: selbst seinen Nachruf schreiben – das Leiden am ungelebten Leben – den Zweck des Lebens erfüllen – … dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen – Reue auf dem Totenbett – „ich wünschte, ich hätte …“ – wenn der Film deines Lebens abläuft – sei nicht allzu gerecht – glücklich leben, glücklich sterben – Gottes Frieden in deinem Leben haben - wie du den richtigen Weg findest und lebst, statt gelebt zu werden
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