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Lemuren News #2 - Offener Vollzug am Gartenzaun [Oktober/November 2019]
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12 views • January 08, 2020
- Enteignungsfantasien
- "Feminismus" der Grünen
- Wohlmeinender Sexismus
- Belit Onay wird Oberbürgermeister in Hannover
- Das nordische Modell - Sexkaufverbot
- Förderung der Zeitungszustellung
- Antidiskriminierungsgesetz
- Offener Vollzug für Schwerverbrecher
- Helmut Kentler und die Päderasten
______________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
Zweitkanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0QEucPrn0-Ddi3JBTcs5Kw
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
AudioJungle:
https://audiojungle.net/item/technology-news/24092580
https://audiojungle.net/item/tech-news/13239930
https://audiojungle.net/item/sport-news/22695812
https://audiojungle.net/item/podcast-theme/2255520
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://picsart.com
Artikel, Kolumnen und Studien:
https://docs.google.com/document/d/1MwFTf_qSY3xbzKfv6mRwhSdL_4QLzoazJd9ZP1xS4lQ/edit?usp=sharing
Bewegte Bilder:
https://pixabay.com
https://videos.pexels.com
Auftragsarbeiten
- "Feminismus" der Grünen
- Wohlmeinender Sexismus
- Belit Onay wird Oberbürgermeister in Hannover
- Das nordische Modell - Sexkaufverbot
- Förderung der Zeitungszustellung
- Antidiskriminierungsgesetz
- Offener Vollzug für Schwerverbrecher
- Helmut Kentler und die Päderasten
______________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://patreon.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/rVmZvaJvET9T/
Zweitkanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0QEucPrn0-Ddi3JBTcs5Kw
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
AudioJungle:
https://audiojungle.net/item/technology-news/24092580
https://audiojungle.net/item/tech-news/13239930
https://audiojungle.net/item/sport-news/22695812
https://audiojungle.net/item/podcast-theme/2255520
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://picsart.com
Artikel, Kolumnen und Studien:
https://docs.google.com/document/d/1MwFTf_qSY3xbzKfv6mRwhSdL_4QLzoazJd9ZP1xS4lQ/edit?usp=sharing
Bewegte Bilder:
https://pixabay.com
https://videos.pexels.com
Auftragsarbeiten
Keywords
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