Interacting with a Belligerent State

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Outlining increasing lawlessness from our 'alleged' governments.
https://peo.gov.au/understand-our-parliament/how-parliament-works/bills-and-laws/types-of-law/?fbclid=IwAR1cWSIT8UKn6m9l9suwZTxRKkmVxifQSCnp11WRZHi3ELXn3nlrQ1OThIg
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