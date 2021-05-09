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PROOF THAT PCR TEST IS FAKE AND THAT Dr. BASSEL AL-SABAH IS A FRAUD, A FAKE; A PAID CHINESE COMMUNIST ACTOR;AND PART OF A GENOCIDE PLAN IN KUWAIT - KUWAIT GOVERNMENT HAS VIOLATED NUREMBERG CODE - 25
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THE PCR TEST IS FAKE
Dr. BASSEL AL-SABAH IS A QUACK SHAM DOCTOR AND HE SHOULD BE ARRESTED AND REFERRED TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE; FOR INFLICTING INJURY AND ECONOMIC HARM ON KUWAIT CITIZENS AND EXPATS FROM DOZENS OF COUNTRIES.
THE COUNCIL OF MINISTERS, ALL MP'S AND ALL PARLIAMENT MEMBERS SHOULD BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND COERCING A FAKE EXPERIMENTAL SHOT THAT IS GENOCIDE.
PCR TESTING IS FAKE
EXPATS AND BUSINESS ECONOMICALLY HARMED BY THIS FAKE CHINESE COMMUNIST PAID DOCTOR SHOULD BE COMPENSATED BY KUWAIT FOR LOCKING DOWN HEALTHY PEOPLE AND HARMING BUSINESSES.
Dr. BASSEL AL-SABAH IS A QUACK SHAM DOCTOR AND HE SHOULD BE ARRESTED AND REFERRED TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE; FOR INFLICTING INJURY AND ECONOMIC HARM ON KUWAIT CITIZENS AND EXPATS FROM DOZENS OF COUNTRIES.
THE COUNCIL OF MINISTERS, ALL MP'S AND ALL PARLIAMENT MEMBERS SHOULD BE ARRESTED FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND COERCING A FAKE EXPERIMENTAL SHOT THAT IS GENOCIDE.
PCR TESTING IS FAKE
EXPATS AND BUSINESS ECONOMICALLY HARMED BY THIS FAKE CHINESE COMMUNIST PAID DOCTOR SHOULD BE COMPENSATED BY KUWAIT FOR LOCKING DOWN HEALTHY PEOPLE AND HARMING BUSINESSES.
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