EVERYTHING ON FIRE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
0
43 views • 23 hours ago

EVERYTHING ON FIRE

HERMES THOTH

DELERIUM-CHIMERA-TRACK 2

SHE HEARS GOD'S VOICE WHISPER IN HER DREAM

AWAKEN.....IT'S TIME TO LEAVE

SHE'S DREAMING.....SOMETHING'S URGENT

AS GOD'S WHISPER TURNS TO AN URGENT PLEA

TO WAKEN HER DREAM


ALL HER LIFE SHE'S BEEN SEEKING HERSELF

BETWEEN LOVE'S RED LIPS

IT'S ALL THAT SHE'S BEEN

THERE'S GOT TO BE MORE TO THIS LIFE

GOD IS WARNING ALL


FROM THE VOICE OF GOD

FROM MY HEART'S TRUE ECHO

WE MUST LEAVE OUR OLD LIVES

TO FIND TRUE LOVE OF ALL

FROM THE HEART OF GOD

WE ARE ALL HIS LOVE


SEDUCED BY CITY DWELLING EMPTY IDOLS

HER LOVE FELT FOR ONLY GREED AND AVARICE


PACK YOU BAGS GOD URGENTLY SAYS

THE TIME IS SHORT, YOUR LOVE HAS BEEN USED FOR SPORT

THE CITIES WILL BURN....PACK YOUR BAGS

DEVIL DEMONS COME


PACK YOUR BAGS AND HEAD OUT TO THE UNKNOWN

GOD WILL SERVE YOUR NEEDS

HAVE FAITH, HE LOVES YOU SO

PACK YOUR BAGS AND CRY....YOU'VE BEEN USED SO

THE HORRID TRUTH WE ALL MUST LET GO

PACK YOUR BAGS, GET READY TO FLY THE COUP.....LET'S GO!!!

TIME TO HEED GOD'S WARNING

NOW LET'S FLY


AS SHE LOOKS BACK ON ALL SHE HAS LEFT

HER EMPTY TEARS WASH AWAY HER RED LIPS

SHE LOOKS BACK ON WHERE SHE HAS BEEN

EVERYTHING ON FIRE!!!!!


FROM THE VOICE OF GOD

FROM MY HEART'S TRUE ECHO

WE MUST LEAVE OUR OLD LIVES

TO FIND TRUE LOVE OF ALL

FROM THE HEART OF GOD

WE ARE ALL HIS LOVE


PACK YOUR BAGS AND HEAD OUT TO THE UNKNOWN

GOD WILL SERVE YOUR NEEDS

HAVE FAITH, HE LOVES YOU SO

PACK YOUR BAGS AND CRY....YOU'VE BEEN SERVED SUCH A LIE

THE HORRID TRUTH WE ALL MUST LET GO

PACK YOUR BAGS, GET READY TO FLY THE COUP.....LET'S GO!!!

TIME TO HEED GOD'S WARNING

NOW LET'S FLY

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
