EVERYTHING ON FIRE
HERMES THOTH
DELERIUM-CHIMERA-TRACK 2
SHE HEARS GOD'S VOICE WHISPER IN HER DREAM
AWAKEN.....IT'S TIME TO LEAVE
SHE'S DREAMING.....SOMETHING'S URGENT
AS GOD'S WHISPER TURNS TO AN URGENT PLEA
TO WAKEN HER DREAM
ALL HER LIFE SHE'S BEEN SEEKING HERSELF
BETWEEN LOVE'S RED LIPS
IT'S ALL THAT SHE'S BEEN
THERE'S GOT TO BE MORE TO THIS LIFE
GOD IS WARNING ALL
FROM THE VOICE OF GOD
FROM MY HEART'S TRUE ECHO
WE MUST LEAVE OUR OLD LIVES
TO FIND TRUE LOVE OF ALL
FROM THE HEART OF GOD
WE ARE ALL HIS LOVE
SEDUCED BY CITY DWELLING EMPTY IDOLS
HER LOVE FELT FOR ONLY GREED AND AVARICE
PACK YOU BAGS GOD URGENTLY SAYS
THE TIME IS SHORT, YOUR LOVE HAS BEEN USED FOR SPORT
THE CITIES WILL BURN....PACK YOUR BAGS
DEVIL DEMONS COME
PACK YOUR BAGS AND HEAD OUT TO THE UNKNOWN
GOD WILL SERVE YOUR NEEDS
HAVE FAITH, HE LOVES YOU SO
PACK YOUR BAGS AND CRY....YOU'VE BEEN USED SO
THE HORRID TRUTH WE ALL MUST LET GO
PACK YOUR BAGS, GET READY TO FLY THE COUP.....LET'S GO!!!
TIME TO HEED GOD'S WARNING
NOW LET'S FLY
AS SHE LOOKS BACK ON ALL SHE HAS LEFT
HER EMPTY TEARS WASH AWAY HER RED LIPS
SHE LOOKS BACK ON WHERE SHE HAS BEEN
EVERYTHING ON FIRE!!!!!
FROM THE VOICE OF GOD
FROM MY HEART'S TRUE ECHO
WE MUST LEAVE OUR OLD LIVES
TO FIND TRUE LOVE OF ALL
FROM THE HEART OF GOD
WE ARE ALL HIS LOVE
PACK YOUR BAGS AND HEAD OUT TO THE UNKNOWN
GOD WILL SERVE YOUR NEEDS
HAVE FAITH, HE LOVES YOU SO
PACK YOUR BAGS AND CRY....YOU'VE BEEN SERVED SUCH A LIE
THE HORRID TRUTH WE ALL MUST LET GO
PACK YOUR BAGS, GET READY TO FLY THE COUP.....LET'S GO!!!
TIME TO HEED GOD'S WARNING
NOW LET'S FLY