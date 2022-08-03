232) Heróis derrubados até agora

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Lista de pessoas vítima de tentativa ou assassinato consumado que protegeram a população em nome da verdade.
Créditos canal LA QUINTA COLUMNA, 03 Aug. 2022: DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 366: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-366:0
Testemunho da Dra. Viviane Brunet e o seu tempo num Hospital onde ela conta como os "especialistas de saúde" mudaram e a sua rápida recuperação graças a tratamentos alternativos. Começa a 34:25''
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/