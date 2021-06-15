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[VOSTFR] Joy Villa «J'ai été traité de nègre de maison, esclave, on m'a dit de retourner en Afrique»
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11 views • June 15, 2021
Discours de Joy Villa au congrès le 24 septembre 2020.
«Cela arrive parce que je suis ouvertement une conservatrice.
Ce qui m'est arrivé est une discrimination.»
«Ils n'aiment pas les pro-Trump, les pro-Américains,
les pro-Vie ou les pro-Dieu.
Ils veulent fermer, se tenir à l'écart et écraser
tout type de diversité parce que cela les rend mal à l'aise.
ils assument cette gêne et pratiquent une discrimination
ouverte et active à l'encontre des personnes sur le lieu de travail.»
«Je suis d'abord et avant tout une américaine,
je suis fier de notre pays, et je veux le voir prospérer»
«Je demande au Congrès d'agir maintenant, en élargissant la loi sur les droits civils de 1964 pour y inclure
l'affiliation politique en tant que classe protégée.»
«Le premier amendement nous donne la liberté d'association.»
«J'ai été attaqué par la gauche et Hollywood depuis que je suis devenu supporter de Trump.»
«Le sectarisme politique fait taire les voix des Américains.»
✅ Vidéos originales :
✅
https://www.facebook.com/joyvillamusic/videos/452285795712497
✅
https://youtu.be/egGeD_hBOVs?t=2933
✅ Joy Villa
https://en.wikipedia.org/wiki/Joy_Villa
✅ Les femmes noires pour Trump le 24.09.2020
https://twitter.com/DiamondandSilk/status/1308917469801742344
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