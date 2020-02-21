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Националист Стрелков VS либерал Никонов (21.02.20)
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188 views • March 24, 2022
Дебаты в прямом эфире на канале "Русский Интерес"
Русский националист Игорь Стрелков проводит дебаты с прозападным правым либералом Александром Никоновым. Прекрасная Россия Будущего - какая она?
Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин), русский военный и политический деятель, публицист. В 2014 году стал известным командиром русского сопротивления в Новороссии. С 12 мая по 12 августа 2014 года — командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 12 августа — министр обороны ДНР. Руководитель общественного движения "Новороссия". Один из инициаторов создания движения "25 января". Русский националист и монархист.
Александр Петрович Никонов – один из самых ярких публицистов и писателей России, журналист, автор нашумевших книг, посвященных общественным и историческим темам. Активно выступает за легализацию проституции, лёгких наркотиков, короткоствольного оружия и эвтаназии новорождённых с генетическими отклонениями по желанию родителей. Придерживается праволиберальных, трансгуманистических и либертарианских убеждений.
1:54 - начало, 8:26 - Крым наш или не наш. Позиция Стрелкова, 9:11 - позиция Никонова, 14:22 - обмен репликами, в том числе об отношении к СССР, Майдану, 24:40 - Никонов отрицает масонов, 27:24 - гражданская война и референдум, 31:25 - право русских на сопротивление угнетению, 9/10 ополчения были местными жителями, 31:45 - мотивация ополченцев, отсутствие денежных выплат, 32:50 - нужно ли вносить русский народ в Конституцию, позиция Никонова, 34:09 - позиция Стрелкова, 41:53 - большинство населения Донбасса было за воссоединение, 42:43 - о Хоттабе, 45:53 - в едином государстве лучше, 50:00 - о России будущего. Позиция Стрелкова, 54:35 - позиция Никонова, 1:00:25 - Ливия, Сирия, Ирак, 1:02:11 - мигранты, 1:07:00 - будущее Западной Европы, 1:11:00 - После дебатов. Задумов-Никонов о русском народе в Конституции, 1:11:50 - Израиль, 1:16:49 - как живёт сейчас Стрелков, 1:24:00 - лояльность к Путину весной 2014, 1:26:51 - Чечня, 1:32:00 - о преподавании Закона Божьего
Русский националист Игорь Стрелков проводит дебаты с прозападным правым либералом Александром Никоновым. Прекрасная Россия Будущего - какая она?
Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин), русский военный и политический деятель, публицист. В 2014 году стал известным командиром русского сопротивления в Новороссии. С 12 мая по 12 августа 2014 года — командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 12 августа — министр обороны ДНР. Руководитель общественного движения "Новороссия". Один из инициаторов создания движения "25 января". Русский националист и монархист.
Александр Петрович Никонов – один из самых ярких публицистов и писателей России, журналист, автор нашумевших книг, посвященных общественным и историческим темам. Активно выступает за легализацию проституции, лёгких наркотиков, короткоствольного оружия и эвтаназии новорождённых с генетическими отклонениями по желанию родителей. Придерживается праволиберальных, трансгуманистических и либертарианских убеждений.
1:54 - начало, 8:26 - Крым наш или не наш. Позиция Стрелкова, 9:11 - позиция Никонова, 14:22 - обмен репликами, в том числе об отношении к СССР, Майдану, 24:40 - Никонов отрицает масонов, 27:24 - гражданская война и референдум, 31:25 - право русских на сопротивление угнетению, 9/10 ополчения были местными жителями, 31:45 - мотивация ополченцев, отсутствие денежных выплат, 32:50 - нужно ли вносить русский народ в Конституцию, позиция Никонова, 34:09 - позиция Стрелкова, 41:53 - большинство населения Донбасса было за воссоединение, 42:43 - о Хоттабе, 45:53 - в едином государстве лучше, 50:00 - о России будущего. Позиция Стрелкова, 54:35 - позиция Никонова, 1:00:25 - Ливия, Сирия, Ирак, 1:02:11 - мигранты, 1:07:00 - будущее Западной Европы, 1:11:00 - После дебатов. Задумов-Никонов о русском народе в Конституции, 1:11:50 - Израиль, 1:16:49 - как живёт сейчас Стрелков, 1:24:00 - лояльность к Путину весной 2014, 1:26:51 - Чечня, 1:32:00 - о преподавании Закона Божьего
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