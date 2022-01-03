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SPAIN EU - GMO GRAPHENE FED POISONED MEAT! - THE NWO ARE NOW IN CHARGE OF YOUR FOOD - THEY NEED THAT GRAPHENE OXIDE IN YOU! BY ANY MEANS TO CONTROL YOU! - ITS DEMONIC DNA BLACK GOO - CHECK YOUR FOOD!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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522 views • January 03, 2022
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6

THEY ARE KILLING YOU WILL YOU WAKE UP????? 3 YEAR OLD DEAD STRAIGHT AWAY AFTER THE JAB! MURDER! - https://www.brighteon.com/f7d273ed-01ff-4f20-9c4b-7c01b11e425e

FULL VIDEO LINK - https://www.bitchute.com/video/CXyeIKOJwh0f/
ARE YOU BEGINNING TO UNDERSTAND JUST HOW EVIL AND SATANIC YOUR LEADERS ARE? CARBON NEUTRAL = NO HUMAN BEINGS - CLASSIC SATANIC MIX THE LIE IN WITH THE TRUTH - FOR YOUR SAFETY! - THEY HAVE MORE FACES THAN THE TOWN CLOCK NONE GIVE THE CORRECT AND STRAIGHT TIME! - TIME YOU REMOVED THE CLOCK AND BUILD YOUR OWN THAT KEEPS PERFECT TIME NO MATTER WHAT THE SEASON! - ARE YOU AWAKE YET???
I TOLD YOU THE DEVIL PUTS THE POISON IN THE THINGS YOU CANT REFUSE! AND ARE ADDICTED TO NOT THE THINGS YOU SAY UWWW! TO WHO COULD RESIST THE GRAPHENE PACKED MILKA CHOCOLATE! - MMM EXTRA GRAPHENE AFTER YOUR GRAPHENE NOW TAINTED EU MEAT SUPPLY! - MILKA CHOCOLATE IS MAGNETIC AND PACKED WITH GRAPHENE - https://www.brighteon.com/1fe18404-2df2-409c-bdf9-35044245e846
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THE PATENT IS CALLED "MOD-U-LATE" - CAN YOU CONNECT THE DOTS?
Graphene Oxide SMART DUST - The More You Know! - https://www.brighteon.com/fbcad82f-e305-4f01-9c49-7c9b3a592093

Deadly 5G radiation measured by kate shemirani and mark steele in london - https://www.brighteon.com/8b97e201-bbf9-4251-95e6-fd8e9e1bb4cb

THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34

UK NEWSPAPER PUBLISHES THE SHOCKING TRUTH ON DEATHS ADVERSE EFFECTS ONLY 1% MIND THEY HID THE REAL DEATH COUNT! - THATS COMING TOO! - https://www.brighteon.com/31b8abb3-74a0-4f53-80bf-2b295a887c63

THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
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