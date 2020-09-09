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Reconfinements Ciblés Programmés ? Silvano Trotta
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197 views • September 09, 2020
9 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Jqu5JNG_05Y
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Il se passe des choses étranges...
Sources :
http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/didier-raoult-le-comite-scientifique-na-aucun-droit-de-decider-seul-contre-la-moitie-du-monde.mp4
https://www.laprovence.com/article/sante/6101590/covid-19-les-admissions-en-reanimation-en-forte-hausse.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/j-ai-marre-cette-hysterie-collective-lyon-medecin-refuse-patients-masques-1870790.html
https://www.youtube.com/watch?v=_QTQEaTy78s
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pour-les-enseignants-le-port-du-masque-en-permanence-pourrait-etre-dangereux?id=10579064
https://www.msn.com/fr-be/actualite/national/enseignement-septante-m%C3%A9decins-demandent-l-abolition-du-masque-pour-les-enseignants-et-les-enfants/ar-BB18RaqT?ocid=BingHPC
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-covid-19-presente-une-surmutation-affirme-le-professeur-didier-raoult-20200909
Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Il se passe des choses étranges...
Sources :
http://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/media-icons/didier-raoult-le-comite-scientifique-na-aucun-droit-de-decider-seul-contre-la-moitie-du-monde.mp4
https://www.laprovence.com/article/sante/6101590/covid-19-les-admissions-en-reanimation-en-forte-hausse.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/j-ai-marre-cette-hysterie-collective-lyon-medecin-refuse-patients-masques-1870790.html
https://www.youtube.com/watch?v=_QTQEaTy78s
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pour-les-enseignants-le-port-du-masque-en-permanence-pourrait-etre-dangereux?id=10579064
https://www.msn.com/fr-be/actualite/national/enseignement-septante-m%C3%A9decins-demandent-l-abolition-du-masque-pour-les-enseignants-et-les-enfants/ar-BB18RaqT?ocid=BingHPC
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-covid-19-presente-une-surmutation-affirme-le-professeur-didier-raoult-20200909
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