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CIA WHISTLE BLOWER GIVES TERRA BYTES OF INFORMATION THAT OBAMA & BIDEN MURDERED SEAL TEAM 6 TO COVER UP FOR PAYING IRAN TO HIDE BID LADEN AND KILLING A BIN LADEN BODY DOUBLE -HUSH MONEY
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78 views • October 13, 2020
$ 152 BILLION PAID TO IRAN BECAUSE THEY WERE GOING TO SAY THAT THE UNITED STATES PAID IRAN TO HARBOR BIN LADEN
$ 2 BILLION CAME BACK TO PAY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS TO BE QUIET
VOTE OUT EVERY TRAITOR CONGRESS MEMBER AND SENATORS
THE TRAITORS, INCLUDING BIDEN AND OBAMA MUST BE HANGED FOR TREASON.
PUBLIC EXECUTIONS FOR THE WORLD TO SEE THAT THE U.S. CONSTITUTION DOES MEAN SOMETHING AND THOSE THAT COMMIT TREASON WILL BE HANGED OR SHOT BY FIRING SQUAD. LET THE TRAITORS HAVE A CHOICE.
NO LIFE IMPRISONMENT - ONLY THE DEATH PENALTY LIKE JOHN McCAIN RECEIVED.
$ 2 BILLION CAME BACK TO PAY CONGRESS MEMBERS AND SENATORS TO BE QUIET
VOTE OUT EVERY TRAITOR CONGRESS MEMBER AND SENATORS
THE TRAITORS, INCLUDING BIDEN AND OBAMA MUST BE HANGED FOR TREASON.
PUBLIC EXECUTIONS FOR THE WORLD TO SEE THAT THE U.S. CONSTITUTION DOES MEAN SOMETHING AND THOSE THAT COMMIT TREASON WILL BE HANGED OR SHOT BY FIRING SQUAD. LET THE TRAITORS HAVE A CHOICE.
NO LIFE IMPRISONMENT - ONLY THE DEATH PENALTY LIKE JOHN McCAIN RECEIVED.
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