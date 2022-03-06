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Joh. W. Matutis - Die Fundamente werden erschüttert - 6. März 2022
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0 view • March 06, 2022
Nur wer sich auf Gott verlässt, wird sicher wohnen. Folge den Anweisungen des Herrn Jesus. Wo sind die Menschen, die zusammenhalten?
Stichworte: sich bereit machen für die kommende Zeit – Gott macht Geschichte, niemand sonst – Gottes Mobilmachung – die Herren dieser Welt gehen, mein Herr kommt – in Alarmbereitschaft sein – hast du wahre Freunde und echte Beziehungen in deinem Leben? – die drei Männer im Feuerofen – erlöst von meinen Sünden, von meinem Geld und von mir selbst – fang an, Jesus zu dienen – das Gebetsleben ist der archimedische Punkt – diverse Artikel und Texte – Gott sucht die Treuen
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Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-03-06-Die-Fundamente-werden-erschuettert.mp3
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