Quédate con lo que ganas - destacado de la entrevista 2

En este episodio de Decentralized TV, los anfitriones Mike y Todd conversan sobre estrategias fiscales con John Jay Singleton, un experto en gestión de riesgos financieros. John explica que los intercambios de cripto a cripto no son imponibles a menos que se conviertan en moneda fiduciaria. Destaca la importancia de comprender los marcos legales y de utilizar herramientas como las LLC y las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNAs) para gestionar el riesgo financiero y evitar responsabilidades fiscales.

John también habla sobre el potencial de usar gravámenes de datos biométricos para controlar cómo las empresas recopilan y utilizan la información personal. La conversación resalta la necesidad de educación legal y financiera para navegar los complejos sistemas fiscales y proteger los activos.





