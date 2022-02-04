Τι είναι το Διαδίκτυο των Σωμάτων;

«Το Internet of Bodies θα αλλάξει τα πάντα»Ο Ross Compton ήταν εντός όταν φωτιά ξέσπασε στο αξίας 400.000 $ σπίτι του στο Middletown του Οχάιο, τον Σεπτέμβριο του 2016. Ευτυχώς όπως είπε ο Compton στους ερευνητές, μπόρεσε να γεμίσει μερικές τσάντες με κάποια υπάρχοντα του - συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή της εξωτερικής καρδιακής αντλίας που χρειαζόταν για να επιβιώσει - πριν σπάσει ένα παράθυρο με το μπαστούνι του και διαφύγει...Η συνέχεια απο το άρθρο: