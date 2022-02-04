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Τι είναι το Διαδίκτυο των Σωμάτων;
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23 views • February 04, 2022
«Το Internet of Bodies θα αλλάξει τα πάντα»
Ο Ross Compton ήταν εντός όταν φωτιά ξέσπασε στο αξίας 400.000 $ σπίτι του στο Middletown του Οχάιο, τον Σεπτέμβριο του 2016. Ευτυχώς όπως είπε ο Compton στους ερευνητές, μπόρεσε να γεμίσει μερικές τσάντες με κάποια υπάρχοντα του - συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή της εξωτερικής καρδιακής αντλίας που χρειαζόταν για να επιβιώσει - πριν σπάσει ένα παράθυρο με το μπαστούνι του και διαφύγει...
Η συνέχεια απο το άρθρο:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11/internet-of-bodies.html
Ο Ross Compton ήταν εντός όταν φωτιά ξέσπασε στο αξίας 400.000 $ σπίτι του στο Middletown του Οχάιο, τον Σεπτέμβριο του 2016. Ευτυχώς όπως είπε ο Compton στους ερευνητές, μπόρεσε να γεμίσει μερικές τσάντες με κάποια υπάρχοντα του - συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή της εξωτερικής καρδιακής αντλίας που χρειαζόταν για να επιβιώσει - πριν σπάσει ένα παράθυρο με το μπαστούνι του και διαφύγει...
Η συνέχεια απο το άρθρο:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11/internet-of-bodies.html
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