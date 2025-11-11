Estados Unidos Bajo Asedio - destacado de la entrevista 1

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/homeMike Adams y Alex Jones discutieron la amenaza inminente del terrorismo interno, citando las advertencias del General Flynn sobre posibles ataques en aumento. Destacaron la desaparición de misiles tierra-aire, morteros portátiles y minas antipersonales, así como el riesgo de armas pesadas ya preparadas dentro del país.

Ambos advirtieron sobre una crisis económica inminente, con la deuda de los consumidores alcanzando los 18.6 billones de dólares y posibles quiebras bancarias en el horizonte. Adams señaló la existencia de una agenda globalista para desestabilizar a Estados Unidos, utilizando incluso IA y drones para la guerra urbana.

También analizaron el impacto de los aranceles de Trump, la posibilidad de un sistema de ingreso básico universal (UBI) y la necesidad de preparación social y reformas estructurales para enfrentar los desafíos venideros.