BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Estados Unidos Bajo Asedio - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
9 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/homeMike Adams y Alex Jones discutieron la amenaza inminente del terrorismo interno, citando las advertencias del General Flynn sobre posibles ataques en aumento. Destacaron la desaparición de misiles tierra-aire, morteros portátiles y minas antipersonales, así como el riesgo de armas pesadas ya preparadas dentro del país.

Ambos advirtieron sobre una crisis económica inminente, con la deuda de los consumidores alcanzando los 18.6 billones de dólares y posibles quiebras bancarias en el horizonte. Adams señaló la existencia de una agenda globalista para desestabilizar a Estados Unidos, utilizando incluso IA y drones para la guerra urbana.

También analizaron el impacto de los aranceles de Trump, la posibilidad de un sistema de ingreso básico universal (UBI) y la necesidad de preparación social y reformas estructurales para enfrentar los desafíos venideros.

Keywords
americageneral flynnsupervivenciadrones de ia
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy