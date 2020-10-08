© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
No desearás la mujer de tu hijo -Pedro Infante/Fernando Soler
Follow
0
Download MP3
Share
Report
22 views • October 08, 2020
Película clásica del Cine de Oro Mexicano.
Cruz Treviño, el padre bebedor, irresponsable y mujeriego que prácticamente constituye el canon del macho mexicano, enfrenta a su hijo Silvano, quien pese a ser 'un alma noble', está doblegado por su deber familiar y es incapaz de levantar la mano (o la voluntad) contra su progenitor.
La película inicia cuando la muerte de la esposa-madre ha golpeado a la familia y Cruz se ahoga en su propio martirio jurando que la seguiría a la tumba dejándose morir en cama.
La situación, por supuesto, dura muy poco tiempo ya que sus ojos caen sobre la joven Josefa, sin saber que la misma está interesada en su hijo, al punto de despertar, una vez más, una guerra de machos entre padre e hijo.
--->>> Los subtítulos en francés permiten que espectadores de habla en francés le puedan disfrutar.
Cruz Treviño, el padre bebedor, irresponsable y mujeriego que prácticamente constituye el canon del macho mexicano, enfrenta a su hijo Silvano, quien pese a ser 'un alma noble', está doblegado por su deber familiar y es incapaz de levantar la mano (o la voluntad) contra su progenitor.
La película inicia cuando la muerte de la esposa-madre ha golpeado a la familia y Cruz se ahoga en su propio martirio jurando que la seguiría a la tumba dejándose morir en cama.
La situación, por supuesto, dura muy poco tiempo ya que sus ojos caen sobre la joven Josefa, sin saber que la misma está interesada en su hijo, al punto de despertar, una vez más, una guerra de machos entre padre e hijo.
--->>> Los subtítulos en francés permiten que espectadores de habla en francés le puedan disfrutar.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.