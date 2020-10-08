No desearás la mujer de tu hijo -Pedro Infante/Fernando Soler

Película clásica del Cine de Oro Mexicano.

Cruz Treviño, el padre bebedor, irresponsable y mujeriego que prácticamente constituye el canon del macho mexicano, enfrenta a su hijo Silvano, quien pese a ser 'un alma noble', está doblegado por su deber familiar y es incapaz de levantar la mano (o la voluntad) contra su progenitor.

La película inicia cuando la muerte de la esposa-madre ha golpeado a la familia y Cruz se ahoga en su propio martirio jurando que la seguiría a la tumba dejándose morir en cama.

La situación, por supuesto, dura muy poco tiempo ya que sus ojos caen sobre la joven Josefa, sin saber que la misma está interesada en su hijo, al punto de despertar, una vez más, una guerra de machos entre padre e hijo.

--->>> Los subtítulos en francés permiten que espectadores de habla en francés le puedan disfrutar.