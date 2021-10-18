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Colin Luther Powell – Στις 18/10/2021 πέθανε από covid – ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ;
NIOLAND
NIOLAND
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12 views • July 04, 2022

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΟΧΙ, ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ... ΤΟΤΕ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ...


Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, απόγευμα, επιστρέφοντας από τη δουλειά, ακούω στο ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων στις 18:00 τον εκφωνητή να ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του Colin Powell, του πρώτου Αφροαμερικανού υπουργού εξωτερικών των Η.Π.Α., σε ηλικία 84 ετών από επιπλοκές από τη νόσο COVID-19.


Η οικογένειά του, συνεχίζει ο εκφωνητής, ανακοίνωσε ότι ο Colin Powell ήταν πλήρως εμβολιασμένος έναντι του κορωνοϊού. Και μετά; Μετά τίποτα. Καμία άλλη εξήγηση. Συνέχεια των ειδήσεων.


Αλλά ποιος ήταν ο Κόλιν Πάουελ πραγματικά ;


Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε … για όποιον δεν γνωρίζει ...


"Μόλις το πρώτο θύμα είχε σκοτωθεί, ένα είδος αυτόματου μηχανισμού ερχόταν από μέσα τους και τους οδηγούσε να σκοτώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους χωρίς να έχουν επίγνωση του τι έκαναν.

Είμαι προσωπικά υπεύθυνος για τη δολοφονία περίπου 25 ανθρώπων.

Τους πυροβόλησα, τους ἐκοψα το λαιμό, τους ἐκοψα το τριχωτό της κεφαλής, τους έκοψα τα χέρια, τους έκοψα τη γλώσσα. Εγώ τα έκανα αυτά.

Γιατί το έκανες αυτό ? Γιατί σκότωνες έτσι;

Είχα ξεφύγει. Το μυαλό μου είχε φύγει.

Δεν ήμουν ο μόνος που το έκανα. Πολύς κόσμος τα έκανε αυτά.

Απλώς σκότωνα. Μόλις αρχίσεις να σκοτώνεις...

… βγήκε έξω, όλος ο προγραμματισμός της εκπαίδευσης μου.

Είχα χάσει κάθε αίσθηση κατεύθυνσης, προθέσεων.

Άρχισα να σκοτώνω, με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσα να σκοτώσω.

Μου ήρθε έτσι. Δεν ήξερα ότι είχα αυτό μέσα μου.

Μετά που σκότωσα το πρώτο παιδί, το κεφάλι μου έφυγε,

Ξέφυγε."


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Ο κύριος λόγος που οι άνθρωποι αρνούνται να δουν τι συμβαίνει, δηλαδή την επιβολή ενός νέου φασισμού, είναι ότι τον υποστηρίζουν και συμμετέχουν σε αυτόν. Και από την στιγμή που τον στηρίζουν δεν μπορεί αυτό να είναι φασισμός. Είναι καλοί και ηθικοί άνθρωποι και ποτέ δεν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το φασισμό, ή να τους ξεγελούσαν και να τον υποστήριζαν.


Ποτέ να μην υποβαθμίζετε το πόσο ισχυρό είναι το κίνητρο της διατήρησης της εικόνας του εαυτού μας.


Όσο περισσότερο χρονικά αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται και όσο πιο βίαια μέτρα θα επιβάλλονται το κίνητρο αυτό θα γίνεται όλο και πιο ισχυρό.


Η δυσκολία να παραδεχθείς ότι σε ξεγέλασαν είναι ευθέως ανάλογη με το πόσο σε ξεγέλασαν και για πόσο καιρό.


Ίσως η ονομασία του νέου καθεστώτος ως φασιστικού να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να το παραδεχτούν, εξαιτίας του άμεσου ενστίκτου αυτοάμυνας


“Δεν είμαι φασίστας!”.


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ΠΗΓΗ: Massimo Mazzucco: la vera storia di Colin Powell

https://rumble.com/vo2fwd-massimo-mazzucco-la-vera-storia-di-colin-powell..html?mref=6zof&mrefc=5


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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usavietnamcolinpowell
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