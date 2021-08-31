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Самая сложная интеллектуальная игра
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44 views • August 31, 2021
Самая сложная интеллектуальная игра
Самая сложная это
Для интеллекта игра.
Много логических веток,
Так что там мастера
Всегда обыграют компьютер,
Визуализацией поля сильны.
Ну а игроки при дебюте
Даже развлекаться вольны.
На вид ведь игра как мозаика —
Простая картинка вполне.
И сложность игры осязаема
Во всей её глубине
Только когда ты захочешь
В полную силу играть,
И интуицию включишь —
Чтобы легко побеждать.
Сыграть в мою игру можно здесь: https://quadrotone.com
Русская версия: https://quadrotone.com/ru
Самая сложная это
Для интеллекта игра.
Много логических веток,
Так что там мастера
Всегда обыграют компьютер,
Визуализацией поля сильны.
Ну а игроки при дебюте
Даже развлекаться вольны.
На вид ведь игра как мозаика —
Простая картинка вполне.
И сложность игры осязаема
Во всей её глубине
Только когда ты захочешь
В полную силу играть,
И интуицию включишь —
Чтобы легко побеждать.
Сыграть в мою игру можно здесь: https://quadrotone.com
Русская версия: https://quadrotone.com/ru
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