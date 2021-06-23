에이즈바이러스 발견으로 노벨의학상 수상한 뤼크 몽타니 박사 코로나 백신에 관한 인터뷰-Dr. Lück Montani on the Novel Medicine Award for his novel vaccine vaccine as a vaccine found with AIDS virus

아래는 대담을 번역한 글입니다.





대담자 : 만약 우리가 WHO의 그래프를 본다면, 2021년 백신 접종이 시작되기 시작하면서 새로운 감염(오염)을 보여주는 그래프가 폭발적으로 증가하고 있습니다.





사망자수도 마찬가지지요.



특히 젊은이들에서 두드러지고 있습니다.





몽타니에 박사님 : 예, 혈전증(thromboses) 등과 더불어 그렇지요.





대담자 : 박사님께서는 현재 시행 중인 집단적으로 백신을 주사하는 프로그램에 대해서 어떻게 생각하시나요?





코로나 19 환자를 치료하는 것과 비교해서 집단적인 백신 접종이 효과가 있나요?,



비싸지 않나요?





몽타니에 박사님 : 그것은 엄청나게 잘못된 것입니다!



그렇지 않나요?



의학적으로 잘못된 것일 뿐만 아니라. 과학적으로도 잘못된 것입니다!







그것은 받아들일 수 없는 잘못(It is an unacceptable mistake.)입니다.



역사책에 그렇게 기록될 것입니다.





왜냐하면 백신 때문에 현재 유행하는 변종(variants)이 만들어 지기 때문입니다.



중국 바이러스(China virus)에 관한 백신에 의해 생긴 항체들이 있습니다.





바이러스들은 어떻게 할까요?





그냥 죽을까요, 아니면 다른 해결책을 찾아낼까요?





새로운 변종은 백신에 의해서 생긴 산물입니다.





여러분들은 그것을 모든 나라들에서 보고 있습니다.



그것은 모두 같습니다.





백신을 접종하는 수가 증가함에 따라, 사망자 수가 증가하고 있습니다.



(The curve of vaccination followed by the curve of deaths.)





저는 이 상황을 엄밀히 주시하고 있고, 환자분들이 있는 연구소에서 실험을 진행 중입니다.





이 환자분들은 백신을 맞은 후 코로나 19를 앓게 된 사람들입니다.





저는 그들이 백신에 저항성이 있는 변종을 만들어낸다는 것을 보여드릴 수 있습니다.





대담자 : 우리는 팬데믹 중에 백신을 강제로 맞추어야 하나요?





몽타니에 박사님 : 상상도 할 수 없는 일입니다



(It's unthinkable.)





그들은 침묵하고 있어요...... 많은 이들이 이것을 알고 있어요.







전염병학자들이 이것을 알고 있습니다.





바이러스에 의해서 생성된 항체들 때문에 더 강하게 감염되게 됩니다.



(It is the antibodies produced by the virus that enable the infection to become stronger.)





이것이 우리가 항체 의존성 강화(antibody dependant enhancement)라고 부르는 것입니다.





항체들은 어떤 특정 감염을 촉진합니다.



항체가 바이러스에 부착하면, 그 순간부터 그것은 수용체를 가지게 되지요.





항체들, 대식세포 등에 있는 항체들은 바이러스에 구멍을 내고, 우연에 의해서가 아니라,



바로 그 사실 때문에 바이러스는 항체와 결합 되게 됩니다.





이렇게 해서 새로운 변종이 만들어진다는 것은 명백한 일입니다.





백신을 맞음으로써 항체 매개 선택 (antibody-mediated selection)이 생기게 되는 것입니다.





아시겠지요!