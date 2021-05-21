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El Desfile Dorado Faraónico
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30 views • May 21, 2021
Durante la transferencia de 18 reyes y 4 reinas del museo de antigüedades de Egipto, se hizo un ritual que nos revela muchas cosas de la historia de este planeta, así como los tiempos de grandes cambios que estamos viviendo ahora. Apesar de que YT ya tiene el derecho de monetizar cualquier canal, nuestra intención es de mantener esta plataforma libre de influencias comerciales, y por eso dependo de tu apoyo en el Informe Planetario. Por un bajo costo mensual podrías apoyar directamente este proyecto de verdad en el que estamos. Muchas gracias!
-Leon
www.revelacionhumana.info
Video Publicado en Youtube el 6 de Abril de 2021
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