Los Goldbacks Despegan - Destacado de la Entrevista 1

Mike Adams entrevista a Jeremy Cordon, fundador de la empresa Goldback, sobre la nueva emisión estatal de goldbacks en Arizona y el creciente auge de esta forma de dinero. Los goldbacks, pequeñas láminas de oro con características anti-falsificación, han experimentado un aumento significativo en su valor, pasando de menos de $4 a más de $8 cada uno. Florida ha tenido el proyecto de goldbacks más exitoso, con Texas y otros estados siguiendo su ejemplo. Los goldbacks se están utilizando como una moneda alternativa, y muchos negocios ya los aceptan como forma de pago. La conversación también aborda la inestabilidad de las monedas fiduciarias y el potencial de los goldbacks para preservar la riqueza.
