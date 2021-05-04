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Need for assessing the inhalation of micro(nano)plastic debris shed from masks (ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА КАНЦЕР ПОРАДИ ДОЛГОТРАЈНО НОСЕЊЕ МАСКИ?)
TruthDoesNotFearInvestigation
TruthDoesNotFearInvestigation
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71 views • May 04, 2021
Настрана од очигледните грижи со кои се соочуваат оние што носат маски: намалено ниво на кислород, анксиозни нарушувања и научен недостаток за ефикасноста, истражување од 2012 година покажало дека вдишувањето нано-влакна може да претставува сериозен ризик за воспаление во белите дробови, дури и мезотелиом (карцином) поради неговата слична форма со азбестот. Џефри Џаксен ја објаснува неодамнешната студија која покажува потенцијална закана од вдишување на нано пластика од површината на маските.

Линк до студијата на Универзитетот од Единбург:

https://www.ed.ac.uk/news/all-news/nanofibres-220812

Линк до студијата „Потреба за проценка на вдишување на микро (нано) пластични остатоци исфрлени од маските, респираторите и дома направените текстилни маски во текот на пандемијата со Ковид-19" (Need for assessing the inhalation of micro(nano)plastic debris shed from masks, respirators, and home-made face coverings during the COVID-19 pandemic):

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33065479/

Написот од Белгија: „Текстилните маски кои владата ги дистрибуираше гратис преку аптеките, може да се токсични“.

https://www.hln.be/binnenland/stoffen-mondmaskers-die-overheid-gratis-uitdeelde-via-apotheken-mogelijk-giftig~af3a6b75/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.brusselstimes.com%2F

Извор: https://www.bitchute.com/video/x3xhsPAVGrM8/?fbclid=IwAR1tMvxozA0aD_TMzcHQlFuPuXYLri-e-f9MM7Ua7qCdYITsuXbIyAAyC90
Keywords
healthcancermaskscovid19plandemic
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