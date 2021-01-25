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Mon 3e compte dans Facebook et une nouvelle étude publiée dans JAMA
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0 view • January 25, 2021
Voici mon "live" du jeudi, 21 janvier 2021, diffusé depuis mon 3e compte Facebook après la censure opérée contre mes deux premiers.
Je vous parler de mon 3e compte Facebook, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2109
Et vous pouvez me suivre, dans Facebook, ici:
https://www.facebook.com/claude.gelinas.7923/
--
En plus de vous parler de la censure qui a cours dans Facebook et de l'importance d'avoir de la perspective sur ce qui arrive afin d'avoir des repères pour demeurer agile, malgré cet. assaut contre notre liberté d'expression, je parle aussi d'une étude de JAMA.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2775397
Il s'agit de l'étude AU COMPLET intitulée "Comparaison des tests d’amplification de l’acide nucléique de la salive et du nasopharyngeal pour la détection du SRAS-CoV-2 -- Un examen systématique et une méta-analyse" par Guillaume Butler-Laporte, MD; Alexander Lawandi, MD, MSc; Ian Schiller, MSc; et al.
--
En gros, ça dit ceci, comme conclusion:
"Dans cet examen systématique et méta-analyse latente de classe s’ajustant à la norme de référence imparfaite, la SALIVE NAAT a eu une sensibilité et une spécificité semblables à celle du NAAT nasopharyngeal.
C’est-à-dire compte tenu de la facilité d’utilisation et de bonnes performances diagnostiques, ces résultats suggèrent que la salive NAAT représente une alternative attrayante à l’écouvillon nasopharyngéal NAAT et peut renforcer considérablement les efforts massifs d’essai."
C'est MAJEUR.
Vous avez eu une écouvillonnage du fond du nez parce que "c'était la seule façon"?
Et bien, finalement, il semble que la salive NAAT soit une alternative attrayante et pour quiconque s'est fait jouer dans le fond de la cavité nasale, c'est clair et limpide que l'alternative de la salive est "attrayante".
Alors lisez, comprenez, sauvegardez et imprimez cette étude pour la montrer à toute personne qui voudra ENCORE vous écouvillonner en disant que c'est "la seule façon".
Vous pourrez leur répondre par la bouche des VRAIS scientifiques!
--
Un immense merci à tout le monde qui me suit et un petit rappel des profils sociaux où vous pouvez me suivre:
- https://twitter.com/logixca
- https://vk.com/logixca
- https://gab.com/logixca
- https://mewe.com/i/claudegelinas
- https://wego.social/logixca
- https://www.minds.com/logixca/
- https://beesbuzz.com/logixca
Et pour les plateformes-vidéo:
- https://odysee.com/@webzen:b
- https://lbry.tv/@webzen:b
- https://d.tube/#!/c/logixca88
- https://www.bitchute.com/channel/5fdqvajoiRSF/
- https://www.brighteon.com/channels/webzen
Et bien entendu, ma chaîne YouTube, ici:
https://www.youtube.com/channel/UCtnNSTTKEhzupCnTQ2XRH4A
On avance, ensemble!
Je vous parler de mon 3e compte Facebook, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2109
Et vous pouvez me suivre, dans Facebook, ici:
https://www.facebook.com/claude.gelinas.7923/
--
En plus de vous parler de la censure qui a cours dans Facebook et de l'importance d'avoir de la perspective sur ce qui arrive afin d'avoir des repères pour demeurer agile, malgré cet. assaut contre notre liberté d'expression, je parle aussi d'une étude de JAMA.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2775397
Il s'agit de l'étude AU COMPLET intitulée "Comparaison des tests d’amplification de l’acide nucléique de la salive et du nasopharyngeal pour la détection du SRAS-CoV-2 -- Un examen systématique et une méta-analyse" par Guillaume Butler-Laporte, MD; Alexander Lawandi, MD, MSc; Ian Schiller, MSc; et al.
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En gros, ça dit ceci, comme conclusion:
"Dans cet examen systématique et méta-analyse latente de classe s’ajustant à la norme de référence imparfaite, la SALIVE NAAT a eu une sensibilité et une spécificité semblables à celle du NAAT nasopharyngeal.
C’est-à-dire compte tenu de la facilité d’utilisation et de bonnes performances diagnostiques, ces résultats suggèrent que la salive NAAT représente une alternative attrayante à l’écouvillon nasopharyngéal NAAT et peut renforcer considérablement les efforts massifs d’essai."
C'est MAJEUR.
Vous avez eu une écouvillonnage du fond du nez parce que "c'était la seule façon"?
Et bien, finalement, il semble que la salive NAAT soit une alternative attrayante et pour quiconque s'est fait jouer dans le fond de la cavité nasale, c'est clair et limpide que l'alternative de la salive est "attrayante".
Alors lisez, comprenez, sauvegardez et imprimez cette étude pour la montrer à toute personne qui voudra ENCORE vous écouvillonner en disant que c'est "la seule façon".
Vous pourrez leur répondre par la bouche des VRAIS scientifiques!
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Un immense merci à tout le monde qui me suit et un petit rappel des profils sociaux où vous pouvez me suivre:
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