BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 11/06/2022
SFAGI
SFAGI
343 followers
Follow
1
Share
Report
87 views • June 12, 2022

Λίγα λόγια για το τι συμβαίνει μπας και αντιληφθούμε τις καταστάσεις καλύτερα.

Σταματήστε να χάνετε τον χρόνο σας με τους πουλημένους πατριώτες.


Για να αγοράσετε το Διοξείδιο του Χλωρίου, επισκεφτείτε την σελίδα: https://www.mms.com.gr .

Για παραγγελίες τηλεφωνικά, καλέστε στο 210.3007079.


ΣΦΑΓΗ - sfagi.gr

Επικοινωνία.

Τηλ.: +30 2510 600 102

e-mail: [email protected]


Στηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.

Web: https://www.sfagi.gr/​

FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/​

Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/


Τα κανάλια μας:

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sf...

Rumble: https://rumble.com/c/c-508644

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/HWrx...


YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1...

(Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)


Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:

https://www.facebook.com/ioannis.deme...

https://www.facebook.com/ioannis.deme...


*** ΔΩΡΕΕΣ - DONATIONS ***


Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.


Paypal: [email protected]


Τραπεζικοί Λογαριασμοί:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386

SWIFT / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.


REVOLUT BANK

IBAN: LT33 3250 0366 3208 5462

SWIFT / BIC: REVOGB21

Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.

Σας ευχαριστούμε !

Keywords
coviddemertzhssfaghoperation worpspeed
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The morning calorie advantage: How your body&#8217;s internal clock dictates weight gain

The morning calorie advantage: How your body’s internal clock dictates weight gain

Ava Grace
Prolonged Sitting Linked to Higher Cancer Death Risk, Study Finds

Prolonged Sitting Linked to Higher Cancer Death Risk, Study Finds

Morgan S. Verity
Cedarwood: The timeless essential oil for holistic health

Cedarwood: The timeless essential oil for holistic health

Laura Harris
Study: Lycopene Supplement Users Show 91% Lower Odds of Diabetes in Observational Analysis

Study: Lycopene Supplement Users Show 91% Lower Odds of Diabetes in Observational Analysis

Chase Codewell
Microplastics found in lungs linked to lung cancer, new research shows

Microplastics found in lungs linked to lung cancer, new research shows

Willow Tohi
Antioxidant Foods: Reported Benefits and Scientific Evidence

Antioxidant Foods: Reported Benefits and Scientific Evidence

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy