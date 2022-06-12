ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 11/06/2022

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ΣΦΑΓΗ - sfagi.gr

Επικοινωνία.

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Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.

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REVOLUT BANK

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