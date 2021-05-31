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ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΗΣ....
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453 views • May 31, 2021
31/05/2021 ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΙΣ....
ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΥΤΟ;
ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ.
Σ' ΟΠΟΙΟ ΛΑΓΟΥΜΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΙΑ,
ΒΡΟΜΕΡΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ...!!!
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΣΑΣ.
ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ...ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΤΕ....!!!
ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΥΤΟ;
ΤΑ ΨΩΜΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ.
Σ' ΟΠΟΙΟ ΛΑΓΟΥΜΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΠΙΑ,
ΒΡΟΜΕΡΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ...!!!
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΣΑΣ.
ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ...ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΤΕ....!!!
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