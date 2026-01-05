Видео на ютуб — https://www.youtube.com/shorts/2-tP2WptyCc

И Явилась Белая Тара. Музыка В.ПреобРАженской из Музыкального Альбома «Белая Тара» #живопись #музыка

13-й Музыкальный Альбом Виктории ПреобРАженской «Белая Тара»

https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/13-j-muzykalnyj-albom-belaya-tara

Космическая Живопись Виктории ПреобРАженской

https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/kosmicheskaya-zhivopis

В Альбоме «Белая Тара» представлены Сокровенные, священные древнебуддистские Мантрамы на древнейшем Праславянском языке — Санскрите (Деванагари) в современной интерпретации Автора. Уникальность Альбома «Белая Тара» в синтезе древнейших вибраций глубинно-сакрального Слова и Чистых космических Звуков.



Энергия Альбома Заряжает, Изцеляет, Настраивает слушателя на нетварный Импульс к Жизни. С помощью священных Слов очищается окружающее пространство от негативов. Издревле музыкантам, поэтам, певцам, чтобы добиться подобного мастерства, приходилось трудиться десятилетиями, а, как правило, не хватало и всей жизни. И лишь единицы, достигая, становились великими. Именно к таким Надмирным, Вневременным Импровизаторам Относится Автор Альбома «Белая Тара» — Виктория ПреобРАженская.

Музыкальный инструмент Виктории ПреобРАженской — синтезатор — абсолютно живой и полностью подчиняется своему Прекрасному Музыкальному Тварцу, улавливая Тончайшие Вибрции Её Загадочного Внутреннего Мира, удивительно передаёт всё это нам с вами.

Отправимся же в ПрекРАсный Безграничный Мир КРАсоты Виктории ПреобРАженской!





Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

