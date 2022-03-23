© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Audios ocultos en DDHH - Plandemia Tranfusiones: Contaminacion en bancos de sangre
Follow
0
Share
Report
139 views • March 23, 2022
ENTREVISTA ESPECIAL
Feriado 24 de Marzo Día Nacional por la Verdad y la Justicia:
Grave denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por violacion a los DDHH
Audios ocultos en DDHH:
Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inóculos experimentales “anti COVID”.
La investigadora, periodista y conductora María Eva Díaz, en su programa “Recreación, Salud y Mucho Más” de Radio Auténtica Online, entrevista al Consultor estratega Santiago Caviglia
¿Por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación permite semejantes violaciones a los Derechos Humanos?
www.radioautenticaonline.com.ar
Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:
https://drive.google.com/file/d/1bqzJIRx6Vr6eyFmIDUGxzFyWymkVfFIb/view?usp=drivesdk
👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.
Ver
ALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-
en:
https://drive.google.com/file/d/1oO109cHp9ZDpvXhuxcS4sxH2VcDDyD2d/view
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
Feriado 24 de Marzo Día Nacional por la Verdad y la Justicia:
Grave denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por violacion a los DDHH
Audios ocultos en DDHH:
Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inóculos experimentales “anti COVID”.
La investigadora, periodista y conductora María Eva Díaz, en su programa “Recreación, Salud y Mucho Más” de Radio Auténtica Online, entrevista al Consultor estratega Santiago Caviglia
¿Por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación permite semejantes violaciones a los Derechos Humanos?
www.radioautenticaonline.com.ar
Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:
https://drive.google.com/file/d/1bqzJIRx6Vr6eyFmIDUGxzFyWymkVfFIb/view?usp=drivesdk
👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.
Ver
ALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-
en:
https://drive.google.com/file/d/1oO109cHp9ZDpvXhuxcS4sxH2VcDDyD2d/view
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
Keywords
omsonupandemiaverdadcovidjusticiaorganizacion mundial de la saludplandemiarusiaministerio de justicia y derechos humanosucraniavacunas covidsantiago cavigliamaria eva diazpase sanitarioradio autenticarecreacionsalud y mucho mastranfusiones de sangrebancos de sangreinoculosdecreto de necesidad y urgenciacertificdo de excensioncortina de humoguerra atomica
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.