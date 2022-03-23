Audios ocultos en DDHH - Plandemia Tranfusiones: Contaminacion en bancos de sangre

ENTREVISTA ESPECIALFeriado 24 de Marzo Día Nacional por la Verdad y la Justicia:Grave denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación por violacion a los DDHHAudios ocultos en DDHH:Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inóculos experimentales “anti COVID”.La investigadora, periodista y conductora María Eva Díaz, en su programa “Recreación, Salud y Mucho Más” de Radio Auténtica Online, entrevista al Consultor estratega Santiago Caviglia¿Por qué el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación permite semejantes violaciones a los Derechos Humanos?www.radioautenticaonline.com.arVer denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.VerALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-en:Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a: