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Les masques ne protègent pas
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5 views • August 25, 2020
19 août 2020 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/173/les-masques-ne-prot-gent-pas/?category=guerre-civile-france
Chaîne TVS24 Libre Consentement Éclairé : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr
Le principal moment où ils ont utilisé la vérité à propos des masques et de leur inutilité, pour mieux nous asservir par la suite.
Ne pensez pas un seul instant que la clique néonazie de nos dirigeants ne connaît pas ces études et ne sait pas que le masque est totalement inutile et qu’il est même dangereux. La preuve en images. Un régal, à savourer sans modération.
http://www.ibre-consentement-eclaire-fr
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Le principal moment où ils ont utilisé la vérité à propos des masques et de leur inutilité, pour mieux nous asservir par la suite.
Ne pensez pas un seul instant que la clique néonazie de nos dirigeants ne connaît pas ces études et ne sait pas que le masque est totalement inutile et qu’il est même dangereux. La preuve en images. Un régal, à savourer sans modération.
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