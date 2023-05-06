Eίναι επιστήμονες μόνο σε αυτό! “Στην εξαπάτηση!”

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Στο επεισόδιο της 25ης Απριλίου 2023 της τηλεοπτικής εκπομπής “Fuori dal Coro” στο ιταλικό κανάλι Rete4, η Μαριάννα Κανέ αφού πήρε συνέντευξη από τον Μαουρίτσιο Κάρρα, ανθρωπολόγο και δημοσιογράφο, του οποίου ακρωτηριάστηκε το πόδι μετά από θρόμβωση που προκλήθηκε από το εμβόλιο AstraZeneca, παρουσιάζει αποκλεισμένα ντοκουμέντα από την AIFA (ΕΟΦ).
Η AIFA (ΕΟΦ) παραποίησε τα γραφήματα σχετικά με τις ανεπιθύμητες παρενέργειες για να τις ελαχιστοποιήσει. Για άλλη μια φορά, είναι το "Fuori dal Coro" που φέρνει στο φως ένα ανατριχιαστικό γεγονός σχετικά με το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης του κυβερνητικού οργανισμού.
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