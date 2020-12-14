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Accepter de perdre le nord… temporairement ! - CDL68 - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • December 14, 2020
Une conversation du lundi spéciale pour un moment de l'année qui s'annonce très spécial… Moment où nous sommes invités à accepter de perdre le nord pour nous préparer à la naissance du nouveau monde !
• INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
• INSCRIVEZ-VOUS sur ma chaîne YouTube de secours en cliquant sur https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
Dans cette nouvelle conversation du lundi qui a failli ne pas exister, je vous propose de méditer sur ce moment de l'année qui s'annonce très spécial… Moment où nous sommes invités à accepter de perdre le nord pour nous préparer à la naissance du nouveau monde !
Voici, ci-dessous, l'extrait du texte de Philippe Bonato, que je vous lis à la fin de cette conversation…
« Cette éclipse solaire totale peut être considérée comme un ''reset" complet, comme une force puissante inarrêtable qui va nous débarrasser de tous les contenus que peut engranger notre mental étriqué. Nos préjugés, nos certitudes, nos croyances absolues, Tous les diktats de nos petits egos avides de pouvoirs vont être aspirés pour disparaître dans un gigantesque amas de brumes épaisses et opaques...
Il nous arrive parfois de dire "Je ne sais plus où j'en suis".... "je suis perdu(e)" ou bien "Je n'ai plus de boussole".
Et alors ? Pourquoi devrions-nous pour autant sombrer dans la peur ou l'inquiétude...
Pour une fois acceptons de perdre le Nord .
Cette incertitude momentanée va nous permettre de repartir régénéré(e)s après s'être débarrassé de trop de certitudes.
Afin d'admettre une remise question de vieux idéaux qui nous tiennent sous le joug de pouvoirs sombres.
Et si nous prenions conscience lors de ce reset imposé de ce qui nous maintient vraiment en servitude. »
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 14 décembre 2020
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Dans cette nouvelle conversation du lundi qui a failli ne pas exister, je vous propose de méditer sur ce moment de l'année qui s'annonce très spécial… Moment où nous sommes invités à accepter de perdre le nord pour nous préparer à la naissance du nouveau monde !
Voici, ci-dessous, l'extrait du texte de Philippe Bonato, que je vous lis à la fin de cette conversation…
« Cette éclipse solaire totale peut être considérée comme un ''reset" complet, comme une force puissante inarrêtable qui va nous débarrasser de tous les contenus que peut engranger notre mental étriqué. Nos préjugés, nos certitudes, nos croyances absolues, Tous les diktats de nos petits egos avides de pouvoirs vont être aspirés pour disparaître dans un gigantesque amas de brumes épaisses et opaques...
Il nous arrive parfois de dire "Je ne sais plus où j'en suis".... "je suis perdu(e)" ou bien "Je n'ai plus de boussole".
Et alors ? Pourquoi devrions-nous pour autant sombrer dans la peur ou l'inquiétude...
Pour une fois acceptons de perdre le Nord .
Cette incertitude momentanée va nous permettre de repartir régénéré(e)s après s'être débarrassé de trop de certitudes.
Afin d'admettre une remise question de vieux idéaux qui nous tiennent sous le joug de pouvoirs sombres.
Et si nous prenions conscience lors de ce reset imposé de ce qui nous maintient vraiment en servitude. »
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