La revolución del PPI (Primer Periodo Intermedio) // Historia al Inicio

La complejidad de la historia del Antiguo Egipto no solo abarca a los periodos de mayor esplendor, como el Imperio Nuevo o el Reino Antiguo. Sino que también cubre a los periodos "oscuros" o de crisis, conocidos como los periodos intermedios. El Primer Periodo Intermedio resulta particular para exponer puesto que las controvertidas interpretaciones acerca de su desarrollo, durante sus casi dos siglos de duración, llevan a re-pensar varias nociones que se tiene sobre los antiguos egipcios, su sociedad, su permeabilidad ante los cambios, y lo que entendemos por "periodos oscuros" o "rupturas" en una civilización que logró mantener su "unidad como pueblo" por más de tres milenios.

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